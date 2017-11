"7500": Drehstart für SWR Kinokoproduktion

Baden-Baden (ots) - Joseph Gordon Levitt spielt die Hauptrolle inPatrick Vollraths ThrillerAm 31. Oktober 2017 begannen die Dreharbeiten von PatrickVollraths Thriller "7500" mit Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt inder Hauptrolle des Piloten Tobias Ellis. An seiner Seite spielenAylin Tezel sowie der vielversprechende Newcomer Omid Memar. PatrickVollrath, der für seinen Kurzfilm "Alles wird gut" mit zahlreicheninternationalen Preisen ausgezeichnet wurde und eineOscar-Nominierung erhielt, schrieb auch das Drehbuch zu seinemLangfilmdebüt."7500", ein Thriller, der ausschließlich im Cockpit spielt, zeigtden Horror des modernen Terrorismus auf eine nie dagewesene Weise:Ein Flug von Berlin nach Paris. Alltägliche Arbeiten im Cockpit einesAirbus A319. Co-Pilot Tobias Ellis bereitet routiniert den Abflug derMaschine vor. Der Start verläuft wie immer reibungslos. Doch dannhört man auf einmal Geschrei in der Kabine. Eine Gruppe jungerMänner, unter ihnen der achtzehnjährige Vedat, versuchen ins Cockpiteinzudringen. Es beginnt ein Kampf zwischen Besatzung und Angreifern,eine Zerreißprobe zwischen dem Wunsch, einzelne Leben zu retten undnoch größeren Schaden abzuwenden. Die Cockpittür wird zum Kampfgebietund Tobias gerät in die Position, über Leben und Tod entscheiden zumüssen ...Patrick Vollraths Vision ist es, diesen spannungsgeladenen Plotsehr realitätsnah und mit einer großen emotionalen Tiefe zuinszenieren. Daher war ihm die Besetzung der Hauptrolle von höchsterWichtigkeit: "Joseph ist einer der spannendsten Schauspieler seinerGeneration und ich freue mich wahnsinnig auf seine Umsetzung dieseremotional sehr komplexen Rolle.""7500" wurde geschrieben von Patrick Vollrath und basiert aufeiner Story von Patrick Vollrath und Senad Halilbasic. Der Film wirdproduziert von Jonas Katzenstein und Maximilian Leo (augenscheinFilmproduktion) in Koproduktion mit Franz Novotny und Alexander Glehr(Novotny & Novotny), SWR, BR und ARTE. Die Redaktion liegt beiKatharina Dufner vom federführenden SWR, Barbara Häbe, ARTE, undNathalie Lambsdorff, BR. Der Film wird gefördert von Film- undMedienstiftung NRW, DFFF, BKM, FFA, MFG, FFHSH, ÖFI, Filmfonds Wienund FISA. Die Dreharbeiten finden vom 31. Oktober bis 6. Dezember2017 in Köln, Mönchengladbach und Wien statt. Kinostart istvoraussichtlich 2018 im Verleih von Universum Film.Pressekontakt: Just Publicity, Kerstin Böck, Clea Fricke & JulianaRathey, Telefon 089 20 20 82 60, info@just-publicity.comAnnette Gilcher, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell