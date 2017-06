74 Prozent der Deutschen werfen kaputte Elektrogeräte weg

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl viele defekte Elektrogeräte repariert werden könnten, landen sie auf dem Müll. 74 Prozent der Bundesbürger werfen kaputte Elektrogeräte weg, weil ihnen eine Reparatur zu teuer ist. Dies ergab eine Emnid-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband (Vzbv) unter 1.000 Personen, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Sonntagausgaben berichten.

"In vielen Fällen ist eine Reparatur fast so teuer wie ein neues Gerät. Das ist weder ökologisch noch wirtschaftlich für Verbraucher", kritisiert Ingmar Streese, Geschäftsbereichsleiter Verbraucherpolitik des Vzbv. 34 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen die Reparatur zu umständlich sei, bei 24 Prozent fehlten die passenden Ersatzteile. 39 Prozent entscheiden sich gegen eine Reparatur, weil sie ein neueres Modell haben wollten. Um unnötigen Elektroschrott zu vermeiden, fordert die Verbraucherzentrale die Bundesregierung auf, ein Recht auf Reparatur gesetzlich zu verankern. So sollten die Hersteller verpflichtet werden, Verbrauchern und Dienstleistern "originale Ersatzteile zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen". Ebenso sollten Reparaturanleitungen ausgehändigt werden. Bislang sei es jedoch gängige Praxis, dass defekte Elektrogeräte oft nur direkt beim Hersteller oder durch dessen Monteure repariert werden können. "Eine Reparatur muss durch unabhängige Dienstleister genauso möglich sein wie durch den Hersteller", fordert der Verbraucherschützer Streese. Das gleiche gelte für Updates von Software. Allein 30 Prozent der Befragten mussten schon mal ein Gerät ersetzen, weil sie aktuelle Programme nicht mehr aufspielen konnten. Wenn Verbraucher sich für eine Reparatur eines Elektrogerätes entscheiden, handelt es sich laut Umfrage bei 30 Prozent der Befragten um große Haushaltsgeräte wie Spül- und Waschmaschinen oder Trockner. Nur sieben Prozent bringen kleine Haushaltsgeräte wie elektrische Zahnbürsten oder Eierkocher zur Reparatur, weitere zwölf Prozent Unterhaltungselektronik wie Radios. Fast jeder Dritte (29 Prozent) berichtete, dass sein reparaturbedürftiges Gerät bereits innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist kaputt gegangen sei. Die große Mehrheit von 97 Prozent war laut Umfrage mit der Reparatur ihres Gerätes zufrieden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur