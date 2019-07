Hannover (ots) -Umgerechnet einmal mit dem Fahrrad von Hannover nach Peking undwieder zurück: Diese Strecke hat die 73-jährige pensionierteKinderärztin Dr. Marta Binder in sechs Jahren für den guten Zweckzurückgelegt. Für jeden gefahrenen Kilometer öffnen Spender ihrePortemonnaies für das Projekt "Radeln für Schüler in Afrika". Einerdieser Spender ist der Spezialversicherer Wertgarantie. DasUnternehmen unterstützt die Rekordradlerin mit einem Euro progefahrenen Kilometer.Mehr als 15.000 Kilometer hat die Botschafterin derHilfsorganisation "Opportunity International Deutschland" seit 2013auf ihren Radtouren zurückgelegt. Damit ist Marta Binder umgerechnetnicht nur die Strecke von Hannover bis Peking hin und zurückgefahren, sie hat dadurch über 150.000 Euro Spenden gesammelt. Mitdem Geld werden kleine Schulen, sogenannte "Microschools", in Ghanaaufgebaut und unterstützt. "Mein Ziel ist es, jedes Jahr mindestenseinen Kilometer mehr zu fahren als im Vorjahr", berichtete siePatrick Döring, Vertriebsvorstand von Wertgarantie und Georg Düsener,Bereichsleiter Vertrieb Fahrrad, bei ihrem persönlichen Besuch imJuli in Hannover.Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Geschäftsbereiches Fahrradhatten beide für sie noch eine Überraschung in Form eineskostenfreien Komplettschutzes für ihr Fahrrad. "Das ist großartig",freute sie sich über den Schutz für ihr "wertvolles Schätzchen", wiesie selbst sagt. "Auf mein Rad kann ich nicht verzichten. Mit ihm binich schon über 7.000 Kilometer gefahren - es hat einfach für mich dieperfekte Geometrie." Ab jetzt muss sie sich dank Wertgarantie keineSorgen mehr über Reparaturrechnungen für ihr Fahrrad machen."Wir wünschen Ihnen viele Kilometer und allzeit gute Fahrt", gabihr Patrick Döring nicht ganz unbegründet mit auf den Weg: Erst imJuli vergangenen Jahres hatte die 73-Jährige Glück im Unglück: Beieinem Sturz auf einer ihrer ersten Etappen zog sie sich nicht nurHautabschürfungen und Prellungen zu, sondern brach sich sogar eineRippe. Ihr Fahrradhelm verhinderte darüber hinaus Schlimmeres.Trotzdem gab sie nicht auf, sondern radelte weiter - insgesamt stolze3243 Kilometer. "Frau Dr. Binder lässt sich von nichts aufhalten. IhrEngagement ist beeindruckend und wird nur noch von ihrem Willengetoppt", lobte Georg Düsener die frühere Kinderärztin, die dieWegstrecke von 73 Kilometern für den Termin übrigens in knapp übervier Stunden zurücklegte. Ein Großteil des Weges führte sie amMittellandkanal entlang, sehr zu ihrem Leidwesen: "Diese Streckehatte sehr viele Schlaglöcher - die ist nichts für alte Frauen",erklärte sie augenzwinkernd.Weiteres Fotomaterial ist auf Anfrage verfügbar.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell