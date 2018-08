71. Filmfestival Locarno: Drei ARTE-Koproduktionen ausgezeichnet

Strasbourg (ots) - Am Samstag, den 11. August 2018, wurden diePreisträger des 71. Filmfestivals in Locarno bekannt gegeben. NebenRegisseur Bruno Dumont für seine Miniserie Quakquak und dieNichtmenschen wurden zwei weitere ARTE-Koproduktionen ausgezeichnet:Sibel von Çagla Zencirci und Guillaume Giovanetti und #FEMALEPLEASURE von Barbara Miller.Sibel von Çagla Zencirci und Guillaume Giovanetti(FRA/GER/LUX/TUR, Les Films du Tambour, Reborn Production, RivaFilmproduktion, Bidibul Productions, Mars Production, inZusammenarbeit mit ARTE/COFINOVA, 95 Min.) erhielt dreiAuszeichnungen - den Preis der internationalen Filmkritik PremioFIPRESCI, den Preis der ökonomischen Jury und den zweiten Preis inder Kategorie Premio della Giuria dei giovani, der die bestenRegisseurinnen und Regisseure des internationalen Wettbewerbsauszeichnet.Der Dokumentarfilm #FEMALE PLEASURE von Barbara Miller (CH/GER,SRF/RTS/RSI/ARTE, Teleclub, Mons Veneris Films GmbH, INDI Film GmbH,Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH, 97 Min.) erhielt denPremio Zonta Club Locarno 2018, der einen Film mit besonderemsozialen Engagement prämiert.Der französische Regisseur Bruno Dumont wurde für seineKrimi-Serie Quakquak und die Nichtmenschen (FRA, ARTE France,TaosFilms, Pictanovo, 4x52 Min.) mit dem Pardo d'onore geehrt. Die Serie,die auf der Piazza Grande Weltpremiere feierte, wird demnächst anzwei Donnerstagen (20. und 27. September, jeweils ab 21.40 Uhr) aufARTE in TV-Erstausstrahlung zu sehen sein.Wir gratulieren herzlich!Pressekontakt:KATJA BIRNMEIERKATJA.BIRNMEIER@ARTE.TVT +33 (0)388 14 21 52F +33 (0)388 14 23 50ARTE G.E.I.E. 4 QUAI DU CHANOINE WINTERER, BP 20035, F-67080STRASBOURG CEDEX, POSTFACH 1980, D-77679 KEHLOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell