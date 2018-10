70 % der von Deutschland importierten Teigwaren kommen aus Italien (AUDIO)

Wiesbaden (ots) -Im Jahr 2017 haben deutsche Unternehmen rund 524 000 TonnenTeigwaren im Wert von insgesamt 636,7 Millionen Euro importiert. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltnudeltagesam 25. Oktober weiter mitteilt, kamen davon rund 366 000 Tonnen ausItalien. Das entsprach einem Anteil von 70 % aller nach Deutschlandimportierten Teigwaren. Platz 2 und 3 der wichtigsten Lieferländerbelegten Belgien mit 5 % und Österreich mit 4 %.Im gleichen Zeitraum wurden 122 000 Tonnen Teigwaren im Wert von221,4 Millionen Euro in das Ausland exportiert. WichtigstesAbnehmerland war Frankreich mit rund 18 000 Tonnen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Außenhandel,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 69,www.destatis.de/kontaktSendefähiges Video- (Clean-Feed) sowie Audiomaterial zu dieserPressemitteilung (und weiteren Pressemitteilungen) stellen wir unterhttps://www.presseportal.de/nr/32102/video rechte- und honorarfrei imKontext der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.Sprecherin in diesem O-Ton-Beitrag ist: Klaus Pötzsch,Pressesprecher, Statistisches Bundesamt.Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell