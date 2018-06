70 plus - das beste Alter beginnt recht spät (FOTO)

Berlin (ots) -Die ältesten Bundesbürger sind auch die zufriedensten. Damitbeginnt der Start ins "Best Age" recht spät. Denn die 50-59-Jährigen,die eigentlich die "besten Jahre" einleiten sollen, bilden dasSchlusslicht im Glücks-Ranking: Keine andere Altersgruppe istunglücklicher. Das zeigt sich am "Gesundheitsindex" im 1. Quartal2018. Er misst die Zufriedenheit und das Wohlempfinden und liegt beiMenschen ab 70 Jahren bei 7,2, bei den 50-59-Jährigen aber nur bei6,1. Der Index ist Teil des BAH-Gesundheitsmonitors, einerrepräsentativen Meinungsumfrage des MarktforschungsunternehmensNielsen im Auftrag des Bundesverbandes der Arzneimittel-Herstellere.V. (BAH). Alles in allem setzt sich der Abwärtstrend beimGesundheitsindex fort: Der Wert von 6,6 ist der niedrigste seitBeginn der Erhebung im Jahr 2013.Jeder Fünfte ab 70 fühlt sich "rundum wohl", aber nur jeder Zehnteder 50-59-Jährigen. Das sind die höchsten und niedrigsten Werte allerAltersgruppen. Ein Leben, das in den meisten Bereichen den eigenenIdealvorstellungen entspricht, führt jeder Fünfte ab 70, aber nichtmal jeder Zehnte der 50-59-Jährigen. Und fast jeder Dritte ab 70 hältsich für "eine glückliche Person". Bei den 50-59-Jährigen ist es nurjeder Fünfte.Dazu passt das umgekehrte Bild bei den pessimistischen Aussagen:Nur sechs Prozent der Menschen ab 70 bezeichnen ihre Stimmung als"oft bedrückt". Bei den 50-59-Jährigen ist der Anteil mehr alsdoppelt so hoch und der höchste aller Altersgruppen. Und nur jederZwanzigste über 70 sagt von sich, er sei "nicht so fröhlich wie diemeisten Leute". Von den 50-59-Jährigen behauptet das jeder Achte.Sortiert man nach Haushaltsgrößen, zeigt sich, dass Personen ingrößeren Haushalten deutlich entspannter sind als Menschen inEinpersonenhaushalten: Alleinlebende haben mit 6,3 den niedrigstenIndex. Seit Beginn der Erhebung sind sie immer am unzufriedensten.So stimmen dem Satz "Ich fühle mich rundum wohl" lediglich 39Prozent der Singles zu, aber 62 Prozent der Menschen in Haushaltenmit fünf oder mehr Personen, 46 Prozent der Menschen in3-4-Personen-Haushalten und 50 Prozent der Menschen in2-Personen-Haushalten. "In den meisten Bereichen entspricht meinLeben meinen Idealvorstellungen" - das sagen zwar 29 Prozent derSingles, aber 47 Prozent der Menschen in Haushalten mit fünf odermehr Personen und 42 Prozent der Menschen in 2-4-Personen-Haushalten.Die Prozentzahlen zu den Haushaltsgrößen bilden sich jeweils aus denbesten zwei Werten auf einer 7-stufigen Skala."Unabhängig von der Zufriedenheit der Menschen: Der demografischeWandel und die Zunahme von Single-Haushalten sind zwei Trends, aufdie wir uns einstellen müssen", sagt Dr. Hermann Kortland,stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BAH. "Für dieArzneimittelversorgung heißt das zum Beispiel: Möglichkeiten schaffenfür Arzneimittel-Hersteller, altersgerechte Darreichungsformenwirtschaftlich zu entwickeln. Und Singles müssen wir dazu befähigen,ihre Gesundheitsversorgung so eigenverantwortlich wie möglich zugestalten. Eine fachlich kompetente Beratung durch den Apotheker vorOrt gehört unbedingt dazu", ergänzt Kortland.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell