70 Stunden Hamburg und geballtes Tchibo Wissen für 149 Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -Limitierte Anzahl an Plätzen: 70-Stunden-Reise zum 70. Geburtstagdes Familienunternehmens in die Elbmetropole Hamburg. Wochenend-Tripfür 149 Euro inklusive drei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel undeinzigartigem Tchibo Erlebnisprogramm. Mit Besuch der Kaffeeröstereiund Firmenzentrale.Urlaub machen, wo andere arbeiten: Tchibo feiert 70. Geburtstagund lädt seine Kunden für 70 Stunden zu einer einzigartigenStädtereise nach Hamburg ein - inklusive Blick hinter die Kulissendes Traditionsunternehmens!Die Reiseteilnehmer bekommen bei ihrem Tchibo Besuch ein paarexklusive Einblicke. Zum Beispiel erfahren sie, wie bei 200 bis 280Grad Kaffee geröstet wird. Und warum das manchmal nur zwei, inanderen Fällen 18 Minuten dauert. Was beim Ernten der KaffeebohnenPicking und Stripping bedeutet. Und sie erhalten von den Expertenpraktische Tipps für die Kaffeezubereitung zu Hause.Das 1949 von Max Herz in Hamburg gegründete Handelshaus befindetsich bis heute in Familienbesitz. Seit vielen Jahren steht Tchibonicht nur für Kaffeegenuss, sondern auch für wechselnde Produktweltenvon Küche bis Kinderkleidung. So zählt Tchibo heute etwa zu den dreiweltweit größten Anbietern von Bio-Baumwolle.Jetzt können Tchibo Kunden erstmals die Menschen dahinter treffenund kennenlernen; die Kaffee-Experten und die Produktentwickler. WieIdeen entstehen und wie wichtig Tchibo faire Bedingungen für Umweltund Mensch sind - all das erfahren die Gäste bei ihrem Kurztrip indie Hansestadt.70 Stunden Hamburg und geballtes Kaffee-Wissen für 149 EuroDie limitierte 70-Stunden-Reise zum 70. Geburtstag kann ab dem01.10.2019, 8:00 Uhr, über das Reise-Portal von Tchibo gebucht werden(www.tchibo.de/reisen, Tel. 040/55 55 43 61). Im Preis von 149 Eurosind drei Übernachtungen mit Frühstück enthalten.Die Tchibo Gäste wohnen im neuen 4-Sterne-Hotel "Holiday InnHamburg City Nord" am Stadtpark. Aus dem Fitness- und Wellnessbereichim 18. Stock reicht der Blick über die gesamte Stadt.Vor Ort erwartet die Gäste das exklusive 70 Stunden TchiboErlebnispaket inklusive Mittagessen in der Tchibo Zentrale sowie einGutschein für Kaffee und Kuchen in einer Tchibo Filiale nach Wahl.Zudem erhalten alle Teilnehmer eine "Tchibo Wundertüte" als Andenken.Die Anreise erfolgt auf eigene Faust am Donnerstag. Am Freitagsteht der Blick hinter die Kulissen bei Tchibo auf dem Plan,inklusive Besuch der Firmenzentrale und der Kaffeerösterei. DerSamstag steht zur freien Verfügung und kann zum Beispiel für einenMusical-Besuch oder eine Hafenrundfahrt genutzt werden. Am Sonntagreisen die Gäste nach einem weiteren Tag in der Elbmetropole wiederab.Insgesamt stehen zehn Reisetermine zur Wahl. Zwei Wochenenden imNovember 2019 sowie jeweils alle Wochenenden im Januar und Februar2020. Pro Termin ist die Reise auf maximal 70 Teilnehmer begrenzt.Mit dieser limitierten Städtereise und dem einzigartigen Blick hinterdie Kulissen möchte sich Tchibo bei allen Kunden für die langjährigeTreue bedanken.70 Jahre Tchibo - und über 20 Jahre Tchibo ReisenDie Tchibo Jubiläums-Reise ist Teil der besonderen Angebote, dieTchibo exklusiv zum 70. Geburtstag entwickelt hat. Fünf Wochen langbedankt sich das Hamburger Familienunternehmen bei seinen treuenKunden mit einmaligen Aktionen.Unter www.tchibo.de/reisen gibt es anlässlich des Jubiläums zudemnoch weitere tolle Reiseangebote wie Golfreisen, Kreuzfahrten undRundreisen.1949 zunächst als Kaffeeversender gegründet, eröffnete Tchibo 1955die erste Filiale in Hamburg und ist seit den 1970er Jahren durchwöchentlich wechselnde Themenwelten bekannt. Seit 1997 bietet TchiboReisen an - von Städtetrips über Wellnessreisen bis zu Sport- undKulturreisen. Immer mit einem besonderen Extra und zu fairen Preisen.Ebenfalls seit 1997 gibt es den Online-Shop von Tchibo; damit isttchibo.de im gleichen Jahr gestartet wie Amazon. Europaweit gibt esheute rund 1000 Tchibo Filialen plus zahlreiche Verkaufsfläche imFach- und Lebensmittelhandel.