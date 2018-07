70 Prozent der deutschen Krankenhäuser setzen auf Kooperationen mit Medizintechnikherstellern, um Innovationen voranzutreiben (FOTO)

München (ots) -Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland ist undbleibt schlecht. Denn trotz guter Konjunktur und steigender Umsätzekonnten 41 Prozent der Kliniken im vergangen Jahr keinen Überschusserwirtschaften. Und die meisten erwarten auch für 2018 keineVerbesserung. Trotzdem müssen deutsche Krankenhäuser vor allem inDigitalisierung, IT und medizinische Innovationen investieren - inden meisten Fällen finanziert über Kreditaufnahmen. Doch 70 Prozentvon ihnen gehen auch Partnerschaften mit Medizintechnikunternehmenein, um Innovationen schneller voranzutreiben, so die"Krankenhausstudie 2018", für die Roland Berger die 500 größtendeutschen Krankenhäuser befragt hat.Trotz anhaltend schlechter wirtschaftlicher Situation geben 54Prozent der deutschen Krankenhäuser an, ausreichend zu investieren.Die übrigen nennen als Gründe für mangelnde Investitionstätigkeit,dass die Fördermittel nicht ausreichen und dass sie zu wenigeEinnahmen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften. Die Möglichkeitzur Kreditfinanzierung schätzen die Krankenhäuser dagegen imVergleich zum Vorjahr als besser ein. "Daraus lässt sich schließen,dass Investitionen vor allem über Kredite finanziert werden", sagtPeter Magunia, Partner von Roland Berger. "Bei den derzeit niedrigenZinsen ist das naheliegend, aber es verursacht eben auch zukünftigeBelastungen. Und wenn das Zinsniveau wieder ansteigt, könnten diesefatale Folgen haben."Ohne Investitionen keine ZukunftAndererseits müssen die Krankenhäuser noch stärker in innovativeLösungen für ihre Patienten investieren, da sie sonst ihreZukunftsfähigkeit riskieren. "Vor allem beim Thema Digitalisierungder Krankenversorgung sind Investitionen unverzichtbar", sagt RolandBerger-Partner Oliver Rong. "Daneben gibt es andere drängendeBaustellen, etwa die veraltete IT-Infrastruktur vieler Häuser." Auchdie für die Studie befragten Manager sehen die Chancen derDigitalisierung und zählen das Thema inzwischen zu den drei für sierelevantesten Trends. Dementsprechend berücksichtigen deutlich mehrKrankenhäuser als im Vorjahr (93% statt 58%) digitale Themen in ihrerStrategie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.Eine Möglichkeit für Krankenhausbetreiber, sich Innovationen insHaus zu holen, ist die Zusammenarbeit mit Medizintechnikunternehmen.54 Prozent der Befragten sehen solche Firmen als Treiber für Ideenund Innovationen, um moderne Lösungen für die Krankenversorgung zuentwickeln. "Dementsprechend geben auch 70 Prozent an, gezielt mitsolchen Kooperationen zu arbeiten, eine sehr positive Entwicklung",erläutert Rong.In den meisten Fällen stehen bei den Projekten die Verbesserungder Behandlungsqualität sowie die Steigerung der internen Effizienzim Fokus. Die Digitalisierung der Krankenversorgung ist dagegenbisher nur selten das Ziel solcher Kooperationen. "Dabei gibt esgerade hier ein großes Potenzial, das Krankenhäuser undMedizintechnikhersteller gemeinsam zum beiderseitigen Nutzenerschließen können", sagt Magunia. "Wir gehen daher davon aus, dassdie Zahl entsprechender Projekte in Zukunft deutlich zunehmen wird."Die vollständige Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Claudia RussoRoland BergerHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-mail: Claudia.russo@rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell