Hannover (ots) - Nach aktuellen Untersuchungen des Bevölkerungsfonds derVereinten Nationen (UNFPA) werden in den kommenden zehn Jahren bis zu 70Millionen Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht sein. Wenn keinesignifikanten Fortschritte bei der Zurückdrängung dieser Praktik gemacht werden,könnte die Zahl sogar noch höher ausfallen. Darauf macht die Deutsche StiftungWeltbevölkerung (DSW) anlässlich des Internationalen Tages gegen weiblicheGenitalverstümmelung am 6. Februar aufmerksam.Die Weltgemeinschaft hat sich mit den nachhaltigen Entwicklungszielenvorgenommen, bis 2030 Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Dazu gehört unteranderem die Abschaffung schädlicher Praktiken wie Zwangsheirat und weiblicherGenitalverstümmelung. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolgesind heute weltweit mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen an denGenitalien verstümmelt. Die traditionelle Praktik wird vor allem in LändernAfrikas und des Mittleren Ostens durchgeführt und ist älter als der Islam oderdas Christentum. Bei dem Ritual, das meist den Übergang vom Mädchen zur Fraumarkieren soll, werden die äußeren Geschlechtsorgane wie die Klitoris oder dieSchamlippen ganz oder teilweise entfernt. Die Mehrzahl der Frauen in denLändern, in denen Genitalverstümmelung verbreitet ist, ist für die Abschaffungder Praktik. Weibliche Genitalverstümmelung wird meist an Minderjährigendurchgeführt und stellt eine grobe Verletzung der Rechte von Kindern dar. DiesePraktik verletzt auch das Recht auf Gesundheit, Sicherheit und körperlicheUnversehrtheit sowie das Recht auf Leben, wenn der Eingriff zum Tod führt."Weibliche Genitalverstümmlung werden wir nicht beenden können, ohne dieUrsachen von geschlechtsspezifischer Diskriminierung anzugehen, insbesondere diegesellschaftliche und politische Benachteiligung von Frauen und Mädchen", sagtRenate Bähr, Geschäftsführerin der DSW. "Damit globale Zusagen und nationaleGesetze auch umgesetzt werden, müssen wir alle Menschen in diesen Gesellschaftenbefähigen, sich aktiv gegen diese Praktik einzusetzen. Das heißt von politischenEntscheidungsträgern über religiöse Führer bis hin zu Lehrpersonal und vor allemden Betroffenen und Gefährdeten selbst." Dafür setzt sich die DSW unter anderemin Projekten in Tansania ein.