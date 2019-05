70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes Bundeswehr führt am 23. Mai 2019 öffentliches Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss durch (FOTO)

Berlin (ots) -In Anwesenheit der Bundesministerin der Verteidigung Ursula vonder Leyen und Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie weiterenzahlreichen zivilen und militärischen Gästen werden am Donnerstag,den 23. Mai 2019, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 193Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons ausGermersheim sowie des ABC-Abwehrbataillons 750 aus Bruchsal dasFeierliche Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss durchführen. DieGelöbnisrede hält die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula vonder Leyen.Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendemAkkreditierungsformular bis zum 22. Mai 2019, 14:00 Uhr bei derPressestelle des Luftwaffenausbildungsbataillons anzumelden.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum der LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe, übermittelt durch news aktuell