70 Jahre WDR Sinfonieorchester - NRW-Ministerpräsident Laschet und WDR-Intendant Tom Buhrow gratulieren

Köln, 01.09.2017 (ots) - Mit einem festlichen Radiokonzert feiertedas WDR Sinfonieorchester am Samstagabend sein 70-jähriges Bestehen.Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks, und Armin Laschet,Ministerpräsident des Landes Nordrheinwestfalen, gratulierten.In seinem Grußwort zum Jubiläumskonzert "70 Jahre WDRSinfonieorchester Köln" sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet:"Musik berührt uns tief im Inneren und verbindet uns über Grenzen vonSprache, Herkunft und Glaube hinweg. Das WDR-Sinfonieorchesterermöglicht solche Begegnungen weit über die Landesgrenzen hinaus. Fürdiesen Beitrag zur Kultur und zu einem guten Zusammenleben in unseremHeimatland Nordrhein-Westfalen danke ich allen, die sich in 70 Jahrenfür das WDR-Sinfonieorchester engagiert haben." Auch WDR-IntendantTom Buhrow hob in seiner Rede das internationale Renommee desOrchesters und seine Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalenhervor: "Konzerte in Iserlohn und Peking, in Viersen und in Tokio, inDetmold und in Wien, in Coesfeld und in Salzburg. DasSinfonieorchester ist begehrt wie ein junger Popstar, weltweitunterwegs und gleichzeitig fest in der Region verankert. Das istWeltklasse zum Anfassen! Ich bin stolz darauf, dass wir das denMenschen in Nordrhein-Westfalen seit 70 Jahren bieten können - alsein Teil des breiten Kulturangebots des WDR."Gegründet worden war das WDR Sinfonieorchester 1947 mit demAuftrag, allen Menschen in Nordrhein-Westfalen die sinfonische Musikin ihrer ganzen Bandbreite auf höchstem Niveau zugänglich zu machen.Seine Konzerte sind deshalb seit 70 Jahren im Radio zu hören. Alseines der führenden Klangkörper Deutschlands kann das Orchestermittlerweile auf rund 1.000 Ur- und Erstaufführungen zeitgenössischerWerke, zahlreiche gefeierte Auftritte im In- und Ausland sowie vielepreisgekrönte CD-Produktionen zurückblicken. Chefdirigent ist seitder Spielzeit 2010/11 Jukka-Pekka Saraste. Unter seiner Leitung standauch das festliche Radiokonzert im Großen Sendesaal des WDR. Durchden Abend führte WDR-3-Moderatorin Wibke Gerking.Gespielt wurden anlässlich des Jubiläums Werke, mit denen dasOrchester Musik- und Radiogeschichte geschrieben hat. So etwa dieBläsersinfonie von Igor Strawinsky, mit der im Oktober 1951 der GroßeSendesaal im WDR-Funkhaus am Kölner Wallrafplatz eingeweiht wordenwar; Strawinsky, damals der größte lebende Komponist, war nach15-jähriger Deutschlandabstinenz extra nach Köln gekommen, um das WDRSinfonieorchester persönlich zu dirigieren.Mit Bernd Alois Zimmermann kam zudem ein herausragender Vertreterder musikalischen Avantgarde zu Ehren. Viele seiner Werke hatte dasWDR Sinfonieorchester uraufgeführt, die Beziehung zwischen dem 1970verstorbenen Komponisten und dem Klangkörper war eng. Für denGala-Abend wählte das Orchester "Musique pour les soupers du Roi Ubu"aus, eine Zitatsammlung aus den unterschiedlichen Epochen derMusikgeschichte. Die von Zimmermann gewünschten aktuellen Coupletssteuerte der Kabarettist Fritz Eckenga bei, der ebenfalls auf dieKunst des Zitats zurückgriff: Er zitierte Musiker und Dirigenten desWDR Sinfonieorchesters ebenso wie Musikredakteure und Radiomacher undgewährte so einen tiefen Einblick in die Seele des Orchesterbetriebs.Die anschließende 9. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch hatte dasOrchester erstmals 1954 aufgeführt: damals ein Stück neuer Musik. DenRuf, auch weiterhin zu den wichtigsten Anregern, Auftraggebern undInterpreten zeitgenössischer Orchestermusik zu gehören, bekräftigtendie Musiker schließlich mit der Uraufführung der Orchesterfassung vonJohannes Schöllhorns "Encore". Die Zuschauerinnen und Zuschauer -darunter Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie -spendeten langanhaltenden, begeisterten Applaus.