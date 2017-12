70 Jahre WDR Rundfunkchor - Jubiläumskonzert mit Meilensteinen und Lieblingsstücken

Köln (ots) -Konzerte:Freitag, 02.02.2018, 20.00 Uhr im Kölner FunkhausSamstag, 03.02.2018, 20.00 Uhr im Forum der Bundeskunsthalle BonnDie erste Probe des WDR Rundfunkchores am 1. September 1947 fand ineinem Pfarrsaal statt - der Krieg hatte seine Spuren in Kölnhinterlassen und die Probenräume waren rar. Kompositionen der neuenAvantgarde, die zuvor durch die NS-Machthaber verboten waren, gab eshingegen genug. Und so wurde der WDR in den Nachkriegsjahren schnellzur Anlaufstelle für Künstlerinnen und Künstler der Neuen Musik.Mit dem Jubiläumskonzert zum 70-jährigen Bestehen feiert der WDRRundfunkchor seine Tradition als Impulsgeber für die Chorszene underinnert in Videoausschnitten und Archivbildern an zahlreicheUraufführungen, die Meilensteine der Chormusik setzten.Chefdirigent Stefan Parkman und Chorleiter Robert Blank präsentierengemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern das abwechslungsreicheChorrepertoire mit ihren Lieblingsstücken - von Johannes Brahms undFranz Schubert über Sergej Rachmaninow bis hin zu Eric Whitacre.Moderator Jörg Thadeusz führt durch den Konzertabend und erinnertdabei an bedeutende Momente in der Geschichte des WDR Rundfunkchores.Sendedatum:WDR 3, "Das Konzert", 19.02.2018, 20.04 UhrDas Konzert ist am 2. Februar außerdem im Live-Stream zu sehen:www.wdr-rundfunkchor.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell