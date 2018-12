München (ots) -- Am kommenden Montag, 10. Dezember, jährt sich die Deklarationder Menschenrechte durch die Vereinten Nationen zum 70. Mal. DerTV-Sender HISTORY widmet sich kurz darauf mit derSonderprogrammierung "Fight for Human Rights" dem ThemaRassismus, Fremdenfeindlichkeit und dem Kampf gegen Vorurteile.- Teil der Programmierung von Samstag, 19., bis Montag, 21. Januar2019 sind die weltweit erfolgreiche Neuauflage der Drama-Serie"Roots" und die deutsche HISTORY-Eigenproduktion "Guardians ofHeritage - Hüter der Geschichte" mit Hannes Jaenicke sowiemehrere hochkarätige Dokumentationen."Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren."(Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte derGeneralversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948). DieMenschenrechtscharta der Vereinten Nationen legte den Grundstein fürglobale humane Grundsätze. Der Sender HISTORY widmet sich mit derSonderprogrammierung "Fight for Human Rights" in Kürze dem ThemaRassismus, Fremdenfeindlichkeit und dem Kampf gegen Vorurteile. Nebender Drama-Serie "Roots" und der deutschen HISTORY-Eigenproduktion"Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" mit Hannes Jaenickesind mehrere Dokumentationen über die US-Bürgerrechtsbewegungen,ihren Führungspersönlichkeiten und jüngsten historischenEntwicklungen, wie den Rassenunruhen in LA 1992 sowie der Amtszeitdes ersten afroamerikanischen US-Präsidenten Barack Obama, zu sehen.Am Samstag, 19. Januar, beschäftigt sich die Dokumentation"Mordfall Martin Luther King - Die Jagd nach dem Täter" um 17.55 Uhrmit der Ermordung des Kämpfers gegen Unterdrückung und sozialeUngerechtigkeit und den darauffolgenden Ermittlungen. "Rassenunruhenin L.A. - 25 Jahre später" (20. Januar um 17.55 Uhr) beleuchtet dasProblem der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus gegenüberAfroamerikanern und Immigranten in den USA und die darausentstandenen Massenunruhen in Los Angeles im Jahr 1992. "Rise Up -Wie Widerstand die USA prägte" (19. Januar um 17.05 Uhr), wirft einendetaillierten Blick auf Bürgerrechtsbewegungen, die einen sozialenWandel in der amerikanischen Geschichte bewirkten, und dielegislativen Veränderungen, die darauf folgten. "Barack Obama - Der44. US-Präsident" (21. Januar um 17.55 Uhr) behandelt die Erfolge undMisserfolge sowie die Schwierigkeiten von Barack Obama mit demKongress während seiner Amtszeit.Vom 19. bis zum 21. Januar strahlt HISTORY täglich ab 20.15 Uhrdie acht einstündigen Teile des aufwendig inszenierten Sklaven-Epos"Roots" in Doppelfolgen aus. Die Event-Serie erzählt das leidvolleLeben des Afrikaners Kunta Kinte und seiner Nachfahren im brutalenSystem der Sklaverei von der Kolonialzeit über die AmerikanischeRevolution bis hin zum Ende des Sezessionskriegs. Das Remake derSerie von 1977, die wiederum auf der Romanvorlage von Alex Haleyberuht, setzt mit Malachi Kirby, Forest Whitaker, Jonathan RhysMeyers, Anna Paquin, James Purefoy, Laurence Fishburne, Anika NoniRose, Tip "T.I." Harris, Chad Al Coleman und Matthew Goode aufhochkarätige Schauspieler.Bereits vorher sind an diesen drei Tagen jeweils um 19.25 Uhr diedrei Teile der deutschen HISTORY-Eigenproduktion "Guardians ofHeritage - Hüter der Geschichte" zu sehen. Darin nimmt derSchauspieler, Autor und Aktivist Hannes Jaenicke die Angriffe auf dieKulturstätten von Palmyra, Nineveh und Nimrud zum Anlass, der Frageauf den Grund zu gehen, wie die Menschen ihre kulturelle Identitäterhalten können, um so gegen Geschichtsvergessenheit anzukämpfen undVorurteilen vorzubeugen. Auch die Schauspieler Christian Berkel,Clemens Schick, Ulrike Folkerts, Esther Schweins und AglaiaSzyszkowitz wirken in der Dokumentation mit. Ihre weltweiteSpurensuche führt sie unter anderem nach Israel, Kambodscha, Bosnienund Herzegowina, Spanien sowie nach Nordamerika und Polen.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de,www.facebook.com/history sowie unter www.instagram.com/history_de zufinden.Die Sendedaten der "Fight for Human Rights"-Sonderprogrammierungim Überblick:- "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte": von 19. bis 21.Januar, täglich ab 19.25 Uhr- "Roots": von 19. bis 21. Januar, täglich ab 20.15 Uhr inDoppelfolge- "Rise Up - Wie Widerstand die USA prägte": Samstag, 19. Januar,17.05 Uhr- "Mordfall Martin Luther King - Die Jagd nach dem Täter":Samstag, 19. Januar, 17.55 Uhr- "Rassenunruhen in L.A. - 25 Jahre später": Sonntag, 20. Januar,17.55 Uhr- "Barack Obama - Der 44. US-Präsident": Montag, 21. Januar, 17.55UhrPressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGMarco HochmairSenior PR & Press ManagerT: +49 (0) 89 381 99 732E: marco.hochmair@aenetworks.dehistory.deaenetworks.deOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell