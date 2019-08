70 Jahre Soziale Marktwirtschaft: ein Grund zum Feiern, einiger Anlass für Reformen

Frankfurt (ots) -- Mit Sozialer Marktwirtschaft Versechsfachung des Wohlstands inDeutschland seit 1950- Wirtschaftsstärke und sozialer Ausgleich herausragend vereint- Sicherung des Arbeitskräftepotentials erforderlich- Stärkung von Investitionen, Innovationen und Ausbau derDigitalisierung dringend gebotenDie Soziale Marktwirtschaft ist 70 geworden. Ein Grund zum Feiern,denn sie hat Deutschland und anderen Industrieländern den größtenWohlstand und die höchste Lebenszufriedenheit gebracht. Eine aktuelleStudie von KfW Research analysiert die Erfolge und zeigt drängendenReformbedarf auf.Nur wenige Länder auf der Welt haben es zu höherem Wohlstandgebracht. Deutschland kann eine große Zufriedenheit der Bevölkerungmit ihren Lebensumständen verzeichnen und lag im Jahr 2017 mit seinemPro-Kopf-BIP weltweit an achtzehnter Stelle von fast 200 Staaten.Aber es gibt auch erhebliche Kritik an den wirtschaftlichenVerhältnissen in Deutschland, die eine Gefährdung des Wachstums durchzu hohe Abgaben befürchtet. Weiter gibt es eine Diskussion um diegestiegenen Einkommensunterschiede und Forderungen nach einerstärkeren Umverteilung. Zudem werden Reformen angemahnt, um dieZukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu sichern."Die Kritik ist gerechtfertigt, wo der Reformbedarf drängt. Wirmüssen mehr tun, um ökologisch nachhaltig das Wachstum zu stärken,und wir müssen wachsenden Einkommensunterschieden durch mehrChancengleichheit im Bildungssystem und Stärkung strukturschwacherRegionen entgegen wirken. Dennoch gilt es zu betonen, dass mitsozialer Marktwirtschaft seit 1950 eine Versechsfachung desallgemeinen Wohlstands in Deutschland stattgefunden hat ", sagtStudienautor Martin Müller, Deutschlandexperte im Research der KfWBankengruppe.Die zentralen Ergebnisse der Studie:- Keine Hemmung der unternehmerischen Initiative allein durch hoheSteuern und SozialabgabenAllein durch eine hohe Abgabenquote lässt sich eine Hemmung vonunternehmerischer Initiative und Wirtschaftswachstum nicht belegen.Die Steuer- und Abgabenquote lag 2018 bei 40,5 % desBruttoinlandsprodukts, der höchste Stand seit dem Jahr 2000.Deutschland liegt damit aber nur im Mittelfeld der Industrieländer.Sowohl Industrieländer mit niedrigen Abgabenquoten als auch solchemit relativ hohen sind sehr erfolgreich.- Sozialer Ausgleich kommt in Deutschland nicht zu kurzDank konsequenter Arbeitsmarktreformen hat Deutschland diezweitniedrigste Arbeitslosenquote in der EU. Die Unterschiedezwischen den Markteinkommen haben zwar zugenommen, aber dieUmverteilung halbiert sie nahezu. Nur in wenigen Industrieländernsind die Einkommen gleicher verteilt als in Deutschland.Die Ausgaben für Soziale Sicherung sind in Deutschland seit 1991auf ein Rekordhoch gestiegen. Nur zwei EU-Länder gewähren pro Kopfder Bevölkerung höhere Sozialleistungen.Die Vermögensunterschiede in Deutschland sind hoch. Aber jederGutverdiener kann mit Sparsamkeit und guter Geldanlage zu denvermögendsten zehn Prozent der Bevölkerung aufsteigen. Das zeigt dieStudie anhand von Analysen der Deutschen Bundesbank und des IAB. DieUnterschiede reduzieren sich zudem erheblich, wenn manRentenansprüche berücksichtigt und nach Lebensalter differenziert."Dennoch gibt es sozialpolitischen Handlungsbedarf. Es müssenweitere Anstrengungen unternommen werden, um Vollbeschäftigung zuerreichen, und in Ballungsregionen muss Wohnraum für Gering- undMittelverdiener bezahlbar gehalten werden," sagt Martin Müller.Rufe nach weitreichenden Reformen in Deutschland gerechtfertigtReformbedarf ergibt sich aktuell weniger aus der Abgabenhöhe oder dersozialen Lage. Er resultiert vielmehr aus vier drängendenHerausforderungen:1)Sicherung des Arbeitskräftepotenzials gegen die demografischeEntwicklungDas Erwerbspersonenpotenzial dürfte ohne Gegenmaßnahmen bis 2040um bis zu 4,6 Millionen Erwerbspersonen schrumpfen. Die zubefürchtenden Folgen wären ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit,wachsende Lücken im Güter- und Dienstleistungsangebot und zunehmendeVerteilungskonflikte.2)Stärkung des Zusammenhalts der EU und Bemühen um Kooperation imWelthandelDie EU muss dringend Investitionen und Innovationen stärken,Staatsfinanzen und Bankensektor konsolidieren. Erforderlich ist auchder Einsatz für geordneten freien Welthandel unter Mitwirkung der USAund China. Doch sollten Deutschland und die EU in Konflikten ihrelegitimen Interessen wahren.3)Die Digitalisierung erfolgreich voranbringenDeutschland muss bei der Digitalisierung seineWettbewerbsfähigkeit sichern, da sie alle Wirtschafsbereichedurchdringt. Zudem birgt Digitalisierung die Chance, über technischenFortschritt den Fachkräftemangel einzudämmen. Auch ländliche Regionenmüssen mit wettbewerbsfähiger digitaler Infrastruktur ausgestattetwerden, da sie sonst den Anschluss verlieren.4)Energiewende und ökologisch nachhaltiges WachstumNach anfangs beachtlichen Erfolgen stockt seit 2009 der Rückgangder CO2-Emissionen in Deutschland. Es bedarf daher dringend weitererImpulse. Für wirksamen Klimaschutz muss die Wende aber weltweitgelingen. 