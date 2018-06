70 Jahre Soziale Marktwirtschaft / Ein Ehrenplatz für Ludwig Erhard (FOTO)

Berlin (ots) -Heute feiert die Bundesregierung in Berlin den 70. Geburtstag derSozialen Markwirtschaft. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft(INSM) schloss sich dem Festakt an und enthüllte vor demBundeswirtschaftsministerium ein Denkmal zu Ehren Ludwig Erhards.Mit mahnend erhobenem Zeigefinger soll ein Ludwig-Erhard-Denkmalkünftig den Bundeswirtschaftsminister und seine Mitarbeiter täglichan die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft erinnern. ZurEnthüllung der Statue würdigte der Geschäftsführer der INSM, HubertusPellengahr, die Grundlagen unseres erfolgreichen Wirtschaftsstandortsund stabilen Sozialsystems: "Erhard vertraute den Menschen mehr alsstaatlicher Kontrolle. Sein fester Glaube an verantwortliches Handelnverbunden mit den wohlstands- und wachstumsfördernden Kräften desMarktes, sein Einsatz für Wettbewerb und Monopolkontrolle, freiePreisgestaltung und Vertragsfreiheit, haben Deutschland zu einer derführenden Wirtschaftsnationen werden lassen. Damit auch in Zukunftdas Versprechen "Wohlstand für Alle" erfüllt werden kann, brauchenwir eine Wirtschaftspolitik, die Wachstum fördert, Innovationenvorantreibt und Unternehmen stärkt. Wenn uns das gelingt, istVollbeschäftigung in Kürze möglich. Es gibt nichts Sozialeres, alsArbeit für alle."Mit der Statue und der symbolischen Umbenennung des Platzes vordem Ministerium zum Ludwig-Erhard-Platz, unterstreicht die INSM ihreForderung Ludwig Erhard in unmittelbarer Nähe des BerlinerRegierungsviertels dauerhaft zu würdigen.Fotos der Enthüllung finden Sie unter www.insm.de.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteilichesBündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für dieGrundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibtAnstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wirdvon den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industriefinanziert.Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell