Berlin (ots) - "Die Welt ist mein Land und Gutes zu tun meineReligion", meinte der maßgebliche Vorreiter der MenschenrechtsideeThomas Paine. Die Pressekonferenz zur "Säkularen Woche derMenschenrechte" erläutert die oft übersehenen Hintergründe derUN-Menschenrechtserklärung sowie ihre aktuelle Gefährdung durchTrump, Putin, Erdogan & Co. Zudem zeigt sie auf, wasMenschenrechts-Arbeit konkret bedeutet, indem sie die Schicksalejener Menschen beleuchtet, die vor dem politischen Islam nachDeutschland geflüchtet sind.Da die Menschenrechte durch den Vormarsch von Nationalisten undFundamentalisten weltweit bedroht sind, erinnert die "Säkulare Wocheder Menschenrechte", an der u.a. Richard Dawkins und HamedAbdel-Samad mitwirken, an die weltbürgerliche Haltung, die der"Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" zugrunde liegt. NachAuffassung der Organisatoren ist heute ein starker Impuls der"Weltzivilgesellschaft" erforderlich - wie schon vor 70 Jahren, alsder "Weltbürger Nr. 1" Garry Davis, unterstützt u.a. durch AlbertEinstein und Albert Camus, die UN-Vollversammlung in Paris besetzteund die Idee der EINEN Menschheit verteidigte.An der Pressekonferenz am Montag, dem 12.11.2018, 10.00 Uhr imHaus der Bundespressekonferenz wirken mit:- Mina Ahadi (Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime)- Rana Ahmad (Autorin des Buches "Frauen dürfen hier nichtträumen")- Dr. Carsten Frerk (Sozialwissenschaftler und Buchautor, Leiterder Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland)- Stefan Paintner (Mitbegründer der Säkularen Flüchtlingshilfe)- Dr. Michael Schmidt-Salomon (Philosoph und Autor,Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung).Weitere Informationen/Anmeldung:https://giordano-bruno-stiftung.de/meldung/70-jahre-menschenrechteVorab-Veröffentlichung zum Thema auf SPIEGEL ONLINE:http://ots.de/WCOf2X