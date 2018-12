70 Jahre Menschenrechte: Bevölkerung sieht Bundestag und Bundesregierung in der Pflicht, aktiver für die Menschenrechte einzutreten (FOTO)

Berlin (ots) -Über die Hälfte (58 Prozent) der deutschen Bevölkerung sind derMeinung, dass Menschenrechte bei der täglichen Arbeit des Bundestagesnicht ausreichend berücksichtigt werden. Und auch die Bundesregierungsollte konsequenter für die Menschenrechte eintreten, findet einegroße Mehrheit der befragten Bürger. Das sind Ergebnisse derrepräsentativen Umfrage, die Amnesty International anlässlich des 70.Jahrestages der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte am heutigen 10. Dezember vorgestellt hat.Heute vor 70 Jahren haben die Vereinten Nationen die AllgemeineErklärung der Menschenrechte verabschiedet. "Die Allgemeine Erklärungder Menschenrechte ist eine historische Errungenschaft derStaatengemeinschaft: Die 30 Artikel garantieren allen Menschenuniverselle und unteilbare Rechte: das Recht, vor Folter undVerfolgung geschützt zu sein, zu denken und zu sagen, was man möchte,zu glauben, an was man möchte, zu heiraten, wen man liebt", sagtMarkus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International inDeutschland. "Seit 1948 ist diese großartige Idee die Grundlage fürnachfolgende völkerrechtliche Abkommen und auch das deutscheGrundgesetz.""Zum 70. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte sindRegierungen weltweit gefragt, sich gegenseitig für die Menschenrechtein die Pflicht zu nehmen. Wenn derzeit politische Akteure und Staatengezielt Völkerrecht missachten, Menschenrechte bewusst verletzen undversuchen, Menschen ihre Rechte abzusprechen, muss die deutscheBundesregierung gemeinsam mit anderen Staaten entschlossen für dieinternationale Ordnung eintreten", so Beeko.Eine solche Politik erwarten auch die Menschen in Deutschland: 86Prozent der Befragten einer im Auftrag von Amnesty Internationaldurchgeführten repräsentativen Umfrage erklärten, dass dieBundesregierung mehr Druck auf Staaten ausüben müsse, die dieMenschenrechte verletzen. "Die Bundesregierung sollte ihren Einflusskonsequenter als bisher nutzen und gemeinsam mit anderen Staaten aufdie Einhaltung der Menschenrechte drängen, wo immer diese verletztwerden", sagt Amnesty-Generalsekretär Beeko. "Die im Januarbeginnende Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationenund die EU-Ratspräsidentschaft 2020 sind wichtige Gelegenheiten umhier Initiative zu zeigen."Und auch nach innen sind Politik und Gesellschaft gefordert: MitBlick auf Deutschland sind zwei Drittel der Befragten (67 Prozent)beunruhigt, dass der Rassismus in Deutschland in den vergangenen zweiJahren zugenommen hat. "Der Schutz vor Diskriminierung ist einMenschenrecht - die Bundesregierung, die Landesregierungen, Behörden,Städte und Kommunen - und wir alle als Bürger - sind gefragt,entschlossen gegen Ausgrenzung und Gewalt auch bei uns einzutreten",so Beeko.Der Umfrage zufolge finden 58 Prozent der Befragten, dass dieMitglieder des Deutschen Bundestags in ihrer Arbeit Menschenrechtenicht ausreichend berücksichtigen. Um die Abgeordneten an denVerfassungsauftrag, die Menschenrechte zu achten und zu schützen, zuerinnern, hat Amnesty International heute, am Tag der Menschenrechte,dem Bundestag 709 Exemplare der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte überreicht - eines für jedes Mitglied des DeutschenBundestages. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth nahm dieErklärungen im Reichstagsgebäude entgegen. Zeitgleich übergabenbundesweit Amnesty-Gruppen in rund 30 deutschen Städten übergroßeAusführungen der Allgemeinen Erklärung in den Rathäusern an dieStadtspitzen.Weitere Presseinformationen zur Amnesty-Umfrage und zum 70.Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte finden Sie auf http://bit.ly/Amnesty70JahreAEMR.Pressekontakt:Hyun-Ho ChaPressesprecher / Press OfficerTel: +49 (0)30 / 420 248 -306Amnesty International Deutschland e. V.Kampagnen und Kommunikation . Zinnowitzer Straße 8 . 10115 BerlinT: +49 (0)30 - 42 02 48 - 306 . F: +49 (0)30 - 42 02 48 - 630Original-Content von: Amnesty International, übermittelt durch news aktuell