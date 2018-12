70 Jahre Menschenrechte

Bonn (ots) - Am 10. Dezember 1948 verabschiedeten die VereintenNationen die "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte", einhistorischer Moment: jedem Menschen waren dadurch die gleichen Rechteund Freiheiten zugesichert- unabhängig von Herkunft, Geschlecht,Religion oder sozialem Status. Die UNO-Flüchtlingshilfe weistanlässlich dieses Jubiläums darauf hin, dass mehr als 68,5 MillionenMenschen weltweit auf der Flucht sind, weil diese Menschenrechtenicht eingehalten werden."Alle zwei Sekunden wird ein Mensch zur Flucht gezwungen. Niemandverzichtet freiwillig auf Grundrechte. Jede Vereinbarung istangewiesen auf Menschen, die diese auch mit Leben füllen. Damit dieMenschenrechte weltweit geachtet werden, braucht es unser allerMithilfe", kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe. Denn nach der Flucht beginnt für viele Menscheneine weitere Odyssee: Sie verlassen ihr sicheres soziales Umfeld,ihre Freunde und Verwandte. Auf der Flucht sind sie oft ungeschütztund zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Sie werden ausgeraubt oderausgebeutet. Finden sie unterwegs eine Arbeit, so ist diese meistsehr schlecht bezahlt. Alleinreisende Frauen und Kinder sindbesonders gefährdet. Ihnen drohen sexueller Missbrauch, Entführung,Jungen auch Zwangsrekrutierung. Häufig schlägt ihnen auch Misstrauenund Ablehnung der einheimischen Bevölkerung entgegen."Um die Menschenrechte auch während der Flucht zu stärken,brauchen wir für eine solch globale Herausforderung, ein globalesBekenntnis, die Situation von Flüchtlingen verbessern zu wollen", soRuhenstroth-Bauer weiter.In der kommenden Woche (17.12.18) soll der Globale Flüchtlingspaktunterzeichnet werden. Aus Sicht der UNO-Flüchtlingshilfe stellt erein wichtiges und notwendiges Instrument für den weltweitenFlüchtlingsschutz dar. Mit ihm soll die Flüchtlingshilfe effizienter,fairer und schneller werden, so dass Menschen besser geholfen wird,die vor Krieg, Verfolgung und Menschenrechtsverletzung fliehenmüssen. Weitere Informationen unter: http://ots.de/p3CE27Ein Video zu "70 Jahre Menschenrechte" finden Sie unter:https://www.facebook.com/unofluechtlingshilfe/Pressekontakt:Marius TüntePressesprecherUNO-FlüchtlingshilfeGraurheindorfer Str. 149a53117 BonnTel: +49-228-909086-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell