70 Jahre Kondom-Expertise / Ritex feiert Jubiläum (FOTO)

Bielefeld (ots) -Der Bielefelder Kondomhersteller kann ab diesem Jahr auf stolze 70Jahre Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung von Kondomenzurückblicken. Das Unternehmen wird in dritter Generation noch immervollständig von der Inhaberfamilie geführt und sieht sich auch fürdie Zukunft gut gerüstet.Wie viele junge Menschen in Nachkriegsdeutschland stand der damals22-jährige Hans Richter vor dem Nichts und musste Wege finden, seinenLebensunterhalt zu verdienen. Er entschied sich für den Tauschhandelmit Dingen des täglichen Bedarfs: Kaffee, Tee und Zigaretten warendie absoluten "Highlights" und vor der Währungsreform so gut wieBargeld. Hans Richter handelte jedoch auch noch mit einem weiterenProdukt, welches damals einen hohen Tauschwert besaß, stellte es dochdie einzige gängige Methode zur Verhütung von Schwangerschaften undsexuell übertragbaren Krankheiten dar: Mit Kondomen.Im Juli 1948 fasste Hans Richter den mutigen Entschluss, alles aufdie Herstellung und den Vertrieb von Kondomen zu setzen. Während inden ersten Jahren die Kondomproduktion noch weitgehend von manuellenund halbautomatischen Prozessen geprägt war, investierte er gemeinsammit anderen Pionieren in den späten 50er Jahren in die maschinelleSerienproduktion von Kondomen im Tauchverfahren auf Endlosketten,welche auch heutzutage noch immer als Standardverfahren für dieKondomproduktion gilt.Die folgenden Jahrzehnte stellten sich jedoch für die deutschenProduzenten von Kondomen als große Belastungsprobe heraus. Einerseitsfehlte es an Akzeptanz seitens der öffentlichen Wahrnehmung, sodassder Verkauf von Kondomen immer wieder gerichtlich verboten oderzumindest eingeschränkt wurde. Andererseits befand sich seit Mitteder 60er Jahre die Anti-Baby-Pille auf dem Markt und verdrängte dasKondom als Schwangerschaftsverhütungsmittel schnell auf den zweitenPlatz. Eine nur oberflächliche staatliche Überwachung von Kondomenführte zudem dazu, dass sehr billige Ware aus Fernost den deutschenMarkt überschwemmte, sodass infolge von anschließenden, ruinösenPreiskämpfen ein Großteil der deutschen Kondomproduzenten aufgebenmusste.Ritex überstand jedoch diese schwere Zeit und schaffte den Sprungin die "Moderne", in der Kondome als sichere und hochverträglicheMethode zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften und von aufsexuellem Weg übertragbaren Infektionen nicht mehr wegzudenken sind.Entgegen dem weltweiten Trend, die Herstellung von Kondomen inBilliglohnländer nach Fernost zu verlagern, investierte Ritex Mitteder 90er Jahre erneut in eine top-moderne Kondomproduktion Made inGermany.Heute wird Ritex von Hans-Roland und Robert Richter in zweiterbzw. dritter Generation geführt und ist stolz darauf, eine derweltweit modernsten Kondomproduktionsanlagen zu besitzen. DasProduktsortiment wurde um Gleitmittel und Schutzhüllen fürmedizinische Sonden ergänzt und wird derzeit in 20 Ländern weltweitvertrieben. "Wir erleben, dass "Made in Germany" heutzutage nichtmehr nur mit hervorragender Produktqualität verbunden wird, sonderndass auch unsere hohen ökologischen und sozialen Standards weltweiteine immer größere Rolle für die Kaufentscheidung unserer Produkteeinnehmen. Wir freuen uns, dass wir bei Ritex diese Werte in vollemUmfang nicht nur bewerben, sondern auch leben können", so RobertRichter, Geschäftsführer von Ritex. Ritex plant im kommenden Jahrweitere Investitionen in Mitarbeiter und Infrastruktur und sieht sichsehr gut gerüstet, um die Kondomproduktion "Made in Germany" auch inZukunft erfolgreich vom Standort Bielefeld aus führen zu können.www.ritex.deÜber RitexDie Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziertund vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich inDeutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen fürüberzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronischgeprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortimentfreiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatlicheMaterialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit demLabel "MPA tested" ausgezeichnet.