70 Jahre Israel: ZDFinfo mit Doku-Schwerpunkt am 14. Mai 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Am 70.Jahrestag der Staatsgründung, am Montag, 14. Mai 2018, zeigt ZDFinfoerstmals die Dokumentationen "Ariel Scharons letzter Kampf" und"Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt". Von 17.15 Uhr bisnach Mitternacht beleuchten insgesamt zehn Dokumentationen IsraelsGeschichte und Gegenwart.Um 20.15 Uhr blickt die 90-minütige Dokumentation "Ariel Scharonsletzter Kampf" auf die sechs Jahrzehnte israelischer Geschichte, diesich im Lebensweg des ehemaligen Generals und späteren Politikersspiegeln. Für viele Israelis galt er als Kriegsheld, für vielePalästinenser als Kriegsverbrecher - auch seine Zeit alsMinisterpräsident wurde vom Dauerkonflikt mit den Palästinenserngeprägt.Um 21.45 Uhr schließt sich die 45-minütige ZDF-Dokumentation"Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt" an. In derDokumentation von Nicola Albrecht und Winfried Laasch berichtenZeitzeugen von der Staatsgründung im Mai 1948 und den Folgen. Für dasjüdische Volk ging damals der Traum vom eigenen Staat in Erfüllung.Die arabische Bevölkerung nennt den Tag bis heute "Nakba":Katastrophe. Seitdem konkurrieren zwei Völker um Jerusalem - und keinFrieden ist in Sicht. Eine 30-minütige "ZDF History"-Fassung dieserDokumentation ist am gleichen Tag bereits um 17.15 Uhr zu sehen.Die ZDFinfo-Dokumentationen am Tag der Staatsgründung Israels vor70 Jahren im Überblick:17.15 Uhr: ZDF History: Jerusalem - ewiger Kampf um die HeiligeStadt 17.45 Uhr: Eine Klinik in Jerusalem - Ärzte überwindenpolitische Schranken 18.15 Uhr: Klassenfahrt nach Auschwitz -Deutsche Jugendliche und der Holocaust 18.45 Uhr: Hebron - Diezerrissene Stadt: 50 Jahre nach dem Sechstagekrieg 19.30 Uhr: Hafender Hoffnung - Haifa: Das Tor Israels 20.15 Uhr: Ariel Scharonsletzter Kampf 21.45 Uhr: Jerusalem - ewiger Kampf um die HeiligeStadt 22.30 Uhr: Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte 23.15 Uhr:ZDF History: Der Nürnberger Prozess 00.00 Uhr: Die Wahrheit über denHolocaust: Das Jahrhundertverbrechenhttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfoFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/jerusalem sowiehttps://presseportal.zdf.de/presse/arielscharonAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell