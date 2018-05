70 Jahre Israel im WDR: Programmschwerpunkt im Radio und Fernsehen

Köln (ots) -Israel feiert den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Der WDR blicktmit einem umfangreichen Programm im Radio und im Fernsehen auf diesesEreignis, das die Nachkriegszeit wie kaum ein zweites prägte. DenAuftakt im TV bildet die Dokumentation "Israel - Geschichte einerStaatsgründung". Der Film spannt den Bogen vom Ende des 19.Jahrhunderts, als Theodor Herzl die Idee eines Staates für die Judenentwickelte, über die britische Mandatszeit, den UN-Teilungsplan von1947 und die Staatsgründung im Mai 1948 bis hin zum Sechs-Tage-Krieg1967, den Historiker heute die "zweite Geburt Israels" nennen. DieAutoren William Karel und Blanche Finger zeigen die Perspektive derzionistischen Pioniere ebenso wie die der Holocaust-Überlebenden, dienach langen Jahren des Leidens in Palästina eine Heimat findenwollten. Sie geben aber auch der Perspektive der arabischenBevölkerung Raum, der nach und nach klar wurde, dass auf dieVertreibung von 1948 keine Rückkehr in ihre Heimat folgen könne. DasErste sendet eine 60-Minuten-Version der Dokumentation mit dem Titel"Israel, Geburt eines Staates" bereits am 7. Mai um 23.30 Uhr. Im WDRist der Film in der 90-Minuten-Version am 16. Mai um 22.55 Uhr zusehen.WDR 5 widmet der Staatsgründung vor 70 Jahren am 14. Mai einenThementag. Außerdem führt die vierteilige Feature-Reihe "Tiefenblick.Juden und Judentum" die Hörerinnen und Hörer ab dem 6. Mai durch diejüdische Diaspora und Israel. Im Dok 5-Feature "Dem Himmel sonah-ost!" gehen die Autoren Helgard Haug und Thilo Guschas in ihrenBegegnungen mit einem palästinensischen Meteorologen und einerisraelischen Kriminologin der Frage nach, wo sich ihre kulturellenund religiösen Existenzen berühren. WDR 3 sendet am 12. Mai um 12.04Uhr das Feature "Der zionistische Traum - Ende einer Illusion" vonRuth Fruchtman. Die Autorin hat sich im Jahr 2003 mit dem befasst,was sie "als Ende einer Illusion" wahrgenommen hat.Das vollständige Programm im Überblick:WDR Fernsehen16. Mai: Israel - Geschichte einer Staatsgründung, 22.55-0.25 Uhr(7. Mai: Israel - Geburt eines Staates, 23.30-0.15 Uhr, Das Erste)14. Mai: "WestART", Themenschwerpunkt Israel, 22.40-23.20 Uhr14. Mai: Bethlehem - Wenn der Feind dein bester Freund ist,23.20-1.00 UhrWDR 56. bis 27. Mai: So, 08.05-08.35 Uhr, Feature-Reihe: "Tiefenblick"Juden und Judentum14. Mai: Der Thementag zu 70 Jahre Israel: "Land zwischen allenFronten"17. Mai: Funkhausgespräche zum Thema Israel, 20.05-21.00 Uhr20. Mai: Dok 5 - Das Feature, "Dem Himmel so nah-ost - Einakustisches Himmelfahrtskommando", 11.05-12.00 UhrWeitere Infos unter wdr5.deWDR 312. Mai: "WDR 3 Kulturfeature", "Der Zionistische Traum - Das Endeeiner Illusion," 12.04-13.00 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kathrin Hof / Stefanie SchneckWDR-PressedeskTelefon 0221 220 7100Kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell