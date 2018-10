70 Jahre Israel - Solidarität mit den Juden und ihrem Staat in Zeiten wachsenden Hasses (FOTO)

Berlin (ots) -Rund 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels und 80 Jahre nachder Reichspogromnacht vom 9. November 1938 plädieren vier deutscheOrganisationen für eine neue Sichtweise auf die deutsch-israelischenBeziehungen. Die Botschaft lautet: "Gegen Antisemitismus. Für Israel.Für Jerusalem." Im Rahmen einer Kundgebung auf dem Pariser Platz inBerlin wird diese neue Perspektive am 10. November von 16-17 Uhrnäher vorgestellt werden.Gegen Antisemitismus.Jüngste Vorfälle zeigten erneut das erschreckende Ausmaß von offenzur Schau getragenem Hass gegen jüdisches Leben in Deutschland. Zuoffenkundig antisemitischen Anfeindungen und Vandalismus gegenjüdische Restaurants kam es in Berlin und Chemnitz, in Bonn zumAngriff auf einen israelischen Professor, in Berlin zurGürtel-Attacke auf einen Kippa tragenden Israeli sowie zurVerbrennung von Israel-Flaggen. Wir begrüßen deshalb die Einsetzungvon Antisemitismus-Beauftragten auf Bundes- und wo bereits geschehen,auf Länderebene. Jedoch sehen wir wachsenden Bedarf für einepraxisorientierte Ausbildung zur Identifikation und Bekämpfung vonAntisemitismus auf exekutiver Ebene, besonders für Polizisten,Juristen und Lehrer. Einen weiteren Ansatz stellt die solideBildungsarbeit an Schulen bezüglich historischer, religiöser undgesellschaftlicher Aspekte des Antisemitismus sowie der Entwicklungdes modernen Staates Israel dar. Diese sollte in den entsprechendenFächern noch nachhaltiger in den Rahmenlehrplänen verankert werden.Für Israel.Im März 2008 erklärte die Bundeskanzlerin die Sicherheit Israelszum "Teil der Staatsräson" Deutschlands. Sowohl die Worte derBundeskanzlerin als auch die des Bundesaußenministers Heiko Maas, ersei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, sollten wegweisend fürdie deutsch-israelischen Beziehungen sein. Doch diese Staatsräson istkein Selbstläufer - sie muss praktisch gelebt werden. Wir begrüßendie konkreten Schritte, die u.a. in den deutsch-israelischenRegierungskonsultationen im Oktober 2018 beschlossen wurden. Mehrsolcher konkreten Schritte bedarf es auch in den Beziehungen zumIran, dessen Regierung offen zur Auslöschung Israels aufruft. Merkelbezeichnete die nukleare Bewaffnung des Iran jüngst als "reale Gefahr(...) für Israel", die es zu verhindern gälte. Wir fragen: Warum bautdie Bundesregierung die Beziehungen zum Iran aus und verwehrt sichSanktionen zur Eindämmung des iranischen Atomprogramms?Für Jerusalem.Wir halten die ablehnende Haltung der Bundesrepublik Deutschlandgegenüber der demokratisch getroffenen Entscheidung des StaatesIsrael, Jerusalem zu seiner Hauptstadt zu erwählen, für unsensibel.Deutschland litt selbst über mehrere Jahrzehnte hinweg an dem StatusQuo einer gewaltsam geteilten Hauptstadt und durfte die Freude derWiedervereinigung sowie die internationale Anerkennung Berlins alsBundeshauptstadt erleben. Warum also verweigert die Bundesregierungdem Staat Israel dieselbe Freude und Gerechtigkeit bezüglichJerusalem?Kundgebung am 10. NovemberDie vier Organisatoren der kommenden Kundgebung am 10. Novembersind "Christen an der Seite Israels e.V.", die "Initiative 27. Januare.V.", die "Internationale Christliche Botschaft Jerusalem -Deutscher Zweig e. V.", sowie der "Marsch des Lebens e.V.". Diesesetzen sich in ihren Satzungszielen für gelebte freundschaftlichedeutsch-israelische Beziehungen ein.Pressekontakt:Josias TerschürenDirektor für Öffentlichkeitsarbeit der "Initiative 27. Januar e.V."Haus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40, 430210117 Berlinjosias.terschuren@initiative27januar.orgMobil: 01577/1423405Original-Content von: Initiative 27. Januar e.V., übermittelt durch news aktuell