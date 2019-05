70 Jahre Grundgesetz: Sozialstaat und Demokratie verteidigen

Berlin (ots) - Anlässlich des 70. Jahrestages des Grundgesetzesbekräftigt der Sozialverband Deutschland (SoVD) seinen Einsatz fürsoziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie. "Das Grundgesetz isteine unbedingte Voraussetzung für die soziale Gerechtigkeit inDeutschland. Es hat unsere Gesellschaft liberaler und demokratischergemacht. Diesen Fortschritt gilt es zu schützen, angesichts vonGruppen, die diese Entwicklung in Frage stellen", erklärtSoVD-Präsident Adolf Bauer."Die Geschichte zeigt, dass Demokratie nicht selbstverständlichist", betont der Verbandspräsident. Deshalb engagiere sich der SoVDauch heute intensiv für den demokratischen Rechtsstaat und dieZivilgesellschaft. Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeitgehören nach Ansicht des Sozialverbands zusammen.Deutschlands Sozialverband wurde am 23. Mai gegründetIm Bündnis mit weiteren Gleichgesinnten gründete Erich Kuttner am23. Mai 1917 den republikanischen Reichsbund der Kriegsteilnehmer undKriegsbeschädigten. Vom Anfang bis zum Ende der Republik von Weimarwar die Organisation ein treuer Verfechter der Demokratie und zeigteengen Schulterschluss mit den Kräften, die auf der Seite der Republikstanden. Vor dem Hintergrund der immer stärker aufkeimendenpolitischen Auseinandersetzungen zeigte der Sozialverband Flagge. DerVerband demonstrierte gegen den Krieg als Mittel der Politik undgeriet dadurch in den Fokus antidemokratischer Gruppen. Um einerGleichschaltung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, folgte zum31. Mai 1933 schließlich die Selbstauflösung.Der Tag des Grundgesetzes ist der Gedenktag an die Unterzeichnungdes Grundgesetzes am 23. Mai 1949 in Bonn. Das Grundgesetz bildetrechtlich und politisch die Grundordnung in der BundesrepublikDeutschland.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und derpflegebedürftigen und behinderten Menschen. Der SoVD vereint über 580000 Mitglieder.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandBundespressesprecher Benedikt DederichsPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell