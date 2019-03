70 Jahre Grundgesetz: Karlsruhe feiert - mit Recht! (FOTO)

Finanztrends Video zu



Karlsruhe (ots) -Das Thema Recht wirkt auf viele Menschen kompliziert und trocken.Dass das nicht sein muss, wird in Karlsruhe deutlich. In der Stadt,in der die höchsten deutschen Rechtsinstitutionen beheimatet sind,kann man dem Recht dank zahlreicher Veranstaltungen, besondererDenkmäler und Plätze auf Augenhöhe begegnen.Mit dem VerfassungsFEST steht im Mai 2019 ein besonderes Highlightim Veranstaltungskalender: Vom 22. bis 25. Mai 2019 feiert Karlsruheden 70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes. DieFeierlichkeiten beginnen am 22. Mai mit hochkarätiger Politprominenzbei den Karlsruher Verfassungsgesprächen. Der offizielle Festaktfindet am 23. Mai nicht etwa in Berlin, sondern in der Residenz desRechts, in Karlsruhe statt. Am 24. und 25. Mai lädt dann dasBürgerfest mit Erlebnis- und Infomeile, Bühnenprogramm und vielemmehr vor das Karlsruher Schloss. Ein besonderes Highlight ist der Tagder offenen Tür des Bundesverfassungsgerichts am 25. Mai.Dem Recht ein Denkmal setzenBei einem Spaziergang durch Karlsruhe ist das Thema Rechtallgegenwärtig. Zum Beispiel auf dem Platz der Grundrechte, der sichzwischen Marktplatz und Schloss direkt im Herzen der Stadt befindet.Der Künstler Jochen Gerz sammelte auf 24 Schildern Aussagen, die sichmit dem Thema Recht und Unrecht auseinandersetzen - von Richtern,Juristen und Bürgern, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren.Oder der Platz der Menschenrechte: Wo früher eine Munitionsfabrikstand, in der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs Munitionproduzieren mussten, steht der Platz heutzutage als Denkmal für denFrieden, an dem sich alle Menschen versammeln können. In dem Gebäudeder ehemaligen Fabrik befindet sich nun das ZKM| Zentrum für Kunstund Medien, eines der Top 5 Museen weltweit.Kulturstadt mit viel LebensartKarlsruhe ist eine der sonnigsten Städte des Landes und bietetneben einer großen Kulturvielfalt auch die viel gerühmte badischeLebensart. Ihr einzigartiges Stadtbild als "Fächerstadt" verdanktKarlsruhe ihrem Gründer, Markgraf Karl Wilhelm, der 1715 sein Schlossals Zentrum der Stadt anlegen ließ, von dem die Straßen wie Strahlenausgehen. Kunst und Kultur haben einen hohen Rang mit einerlebendigen Theaterlandschaft, hochkarätigen Museen und einerinnovativen Kreativszene. Für Freunde des guten Geschmacks lohnt essich, die viel gerühmte badische Küche zu entdecken. Unmittelbar imStadtzentrum bieten die grünen Oasen viel Raum zum Spazieren undVerweilen, beispielsweise im Botanische Garten oder im ZoologischenStadtgarten.RECHT. PAUSCHAL. GUT.Mit Karlsruhe Tourismus können Besucher von nah und fern 70 JahreVerfassung in der Stadt des Rechts feiern. Die Leistungen enthalten 2oder 3 Übernachtungen im 2**, 3*** oder 4**** Hotel inkl. Frühstück,eine Karlsruhe Card (48 Stunden freie Fahrt mit ÖPNV im Stadtgebiet,kostenloser Eintritt in die Museen, in den Zoo und viele weitereVergünstigungen) sowie eine Tasche mit aktuellem Informationsmaterialschon ab 129 EUR im DZ oder ab 179 EUR im EZ.Weitere Informationen unter:www.karlsruhe-tourismus.de/planen/stadtportrait/rechtPressekontakt:Yvonne HalmichTeamleitung Kommunikation/PR/ÖffentlichkeitsarbeitKTG Karlsruhe Tourismus GmbHTel.: +49 (0)721 602997-510E-Mail: yvonne.halmich@karlsruhe-tourismus.dewww.karlsruhe-tourismus.deOriginal-Content von: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell