70 Jahre Grundgesetz: Festveranstaltung mit 600 Schülern zum Jubiläum am 23. Mai 2019 in der Frankfurter Paulskirche

Frankfurt/Main (ots) - Über 600 Frankfurter Oberstufenschülerinnenund -schüler werden am 23. Mai 2019 zur Festveranstaltung "70 JahreGrundgesetz" in der Frankfurter Paulskirche erwartet. 100Schülerinnen und Schüler aus vier Gymnasien haben sich auf Initiativeder Stiftung Polytechnische Gesellschaft und der GemeinnützigenHertie-Stiftung im Vorfeld intensiv mit der Bedeutung desGrundgesetzes für das Zusammenleben in unserer offenen,demokratischen Gesellschaft auseinandergesetzt und eine einzigartigeFestveranstaltung konzipiert."Für uns ist es eine große Chance, bei dem Projekt mitmachen zudürfen. So können wir zeigen, dass auch Jugendliche stolz sind aufdas, was Deutschland mit dem Grundgesetz vor 70 Jahren geschaffenhat. Wir können mitreden und mitgestalten", sagen Flora Fülle (19,Jugend debattiert) und Mats Klein (16, Kolleg für junge Talente). Aufdem Programm der Festveranstaltung stehen Gespräche mit demBürgerrechtler und Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen,Roland Jahn, der Juniorprofessorin für Öffentliches Recht an derUniversität Gießen, Jun.-Prof. Dr. Jelena von Achenbach, ein vonF.A.Z.-Mitherausgeber Werner D´Inka moderiertes Podiumsgespräch mitvier Jugendlichen, ein Verfassungsquiz sowie ein Poetry-Slam. Denmusikalischen Rahmen gestaltet der Schulchor der Musterschule. DasSignet zu "70 Jahre Grundgesetz" wurde von Schülern derFreiherr-vom-Stein-Schule entwickelt."Mit dieser Veranstaltung möchten wir mit den Jugendlichen überdie Bedeutung des Grundgesetzes und über Werte wie Demokratie,Freiheit und Grundrechte ins Gespräch kommen. Denn es ist an ihnen,diese Fundamente unseres Landes aufs Neue zu verstehen, zu bewahren,zu beleben und weiterzuentwickeln", betonen die Initiatoren Prof. Dr.Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender, Stiftung PolytechnischeGesellschaft, und Dr. h. c. Frank-Jürgen Weise, VorstandsvorsitzenderGemeinnützige Hertie-Stiftung, in einem gemeinsamen Statement. BeideStiftungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche durchBildungsangebote zu fördern und so Demokratie zu stärken. "Demokratieist immer nur so lebendig und stark, wie die Bürgerinnen und Bürgersie leben. Und da setze ich auf die nächste Generation, die dieseWerte schätzen lernen wird und sie auch schützen wird, sie aber auchfeiern darf", sagt Roland Jahn, Bundesbeauftragter für dieStasi-Unterlagen, der sich bei der Festveranstaltung mit Flora Fülleund Mats Klein und Jelena von Achenbach über die Bedeutung desGrundgesetzes austauschen wird.Die Veranstaltung wird live im hr-Fernsehen übertragen. Es isteine gemeinsame Initiative der Stiftung Polytechnische Gesellschaftund der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Zusammenarbeit mit derStadt Frankfurt, dem Hessischen Kultusministerium, der FrankfurterAllgemeinen Zeitung und dem Hessischen Rundfunk. Die gestaltendenFrankfurter Schulen sind die Musterschule, die Bettinaschule, dieFreiherr-vom-Stein-Schule und das Gymnasium Riedberg. Insgesamt 15Frankfurter Oberstufen werden mit Delegationen von Schülern undLehrkräften dabei sein.