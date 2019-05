"70 Jahre - 70 Momente": ZDF-Online-Modul zur Geschichte Deutschlands (FOTO)

Mainz (ots) -Vor 70 Jahren wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDRgegründet, vor 30 Jahren fiel die Mauer. Als eines der vielenHighlights im Jubiläumsjahr 2019 stellt das ZDF am Verfassungstag,dem 23. Mai, das Modul "70 Jahre - 70 Momente" ins Netz:https://zdf.de/dokumentation/70-jahre-70-momente-100.html StefanBrauburger, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte: "DasOnline-Modul '70 Jahre - 70 Momente' bietet dem Web-Nutzer einenfacettenreichen Überblick zur Geschichte des geteilten und geeintenDeutschlands."Das Modul ist nach Dekaden gegliedert. Von den "Gründerjahren"geht es über die 50er-, 60er-, 70er-, 80er- und 90er- bis in die2000er-Jahre. Im Fokus stehen jeweils etwa zehn historische"Momente", Ereignisse, die Zeiträume prägten. Sie sind in Form vonKurzfilmen abrufbar. Es geht um Themen wie "Konrad Adenauer und derWesten", "Die Ära Ulbricht", "Die Rolle der Frau in Ost und West","Bau der Mauer", "Die 68er-Revolte", "Mauerfall" und "Aufbau Ost".Den Themen sind außerdem viele Ausschnitte aus Zeitzeugeninterviewszugeordnet.Bis zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 soll "70Jahre - 70 Momente" um weitere Zeitzeugnisse, historische Dokumenteund filmische Beiträge erweitert werden.Das zeitgeschichtliche Online-Modul "70 Jahre - 70 Momente" istaußerdem mit der Social-Media-Aktion und dem ZDFmediathek-Schwerpunkt"#unserefreiheit" verbunden: https://ly.zdf.de/31o/Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deEin Foto ist erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/70jahre70momenteModul "70 Jahre - 70 Momente": https://ly.zdf.de/ymLh/Pressemappe "#unserefreiheit": https://ly.zdf.de/31o/Pressemappe "ZDFzeit: 70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassungder Welt?": https://ly.zdf.de/Q5N/Pressemappe Jubiläumsjahr 2019: https://ly.zdf.de/wff/"#unserefreiheit" in der ZDFmediathek:https://unserefreiheit.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell