700. Waschsalon der Marke Speed Queen eröffnet in Orbassano, Italien - laut Alliance Laundry Systems

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Speed Queen®, das global führende Unternehmen für kommerzielle Waschautomaten hat mit Geschäften auf der ganzen Welt das Kundenerlebnis neu definiert. Vor kurzem hat das Unternehmen mit der Eröffnung des 700. Geschäfts unter der Marke Speed Queen in Orbassano, Italien, einen neuen Meilenstein erreicht."Neue Investoren und Unternehmer nutzen weiterhin die Möglichkeiten der Markenbekanntheit und unseres bewährten Geschäftsmodells für Waschsalons unter der Marke Speed Queen, um eine außergewöhnlich hohe Investitionsrendite zu erzielen", sagte Marco Treggiari, Direktor für Europa, den Nahen Osten und Afrika für Geschäfte mit Lizenzierung durch Speed Queen. "Da Waschsalons als 'essentielle' Geschäfte gelten und während der aktuellen Pandemie geöffnet bleiben dürfen, hat sich die Stärke unserer Branche gezeigt, und wir erwarten, dass neue Investoren die Anzahl unserer Salons erhöhen werden."Waschautomaten der Marke Speed Queen sind jetzt in 25 europäischen Ländern und mehr als 465 Städten verfügbar. Darüber hinaus zeugen auch die 600 Investoren von dem außergewöhnlichen Wert, den dieses Geschäft liefert. Kunden in ganz Europa bringen die Marke Speed Queen mit dem Besten in Verbindung, was das Waschsalonerlebnis zu bieten hat - eines, das Geschwindigkeit, Effizienz und Technologie einsetzt, um das Wäschewaschen schnell zu erledigen.Mit Premium-Attributen wie Geräte mit großem Fassungsvermögen, eine kundenseitige Mobile-App und ein Belohnungsprogramm sowie Eigentümer-Features, die eine Digital-Marketing-Plattform und ein Business-Dashboard beinhalten, hat Speed Queen das Waschsalon-Erlebnis sowohl für Inhaber als auch Kunden revolutioniert."Da wir nach und nach aus der Quarantäne herauskommen, erwarte ich, dass weitere Kunden von den Geräten mit großem Fassungsvermögen bei Speed Queen angezogen werden, um in einem Durchgang Hausbettwäsche zu waschen, die in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen angefallen ist", sagte Treggiari, und er fügte hinzu, dass die aktuell günstigen kommerziellen Flächen dies zu einem idealen Zeitpunkt machten, um in einen Waschautomaten von Speed Queen zu investieren.Über Speed Queen - Speed Queen wurde 1908 in Ripon, Wisconsin, gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte hat Speed Queen hervorragende Resultate in den Bereichen Geschäftsergebnis, Zuverlässigkeit, Unterstützung und Gesamtwert erzielt und ist zur Nummer eins der Self-Service-Waschsalons geworden. Seit 2014 ist Speed Queen der einzige Hersteller von Waschautomaten, der Markengeräte anbietet. Indem sie das ganze Fachwissen von Speed Queen in die Pflege des Konzepts einfließen lassen, führen die Teams von Speed Queen die Waschsaloninhaber durch all ihre Projekte, um Premium-Waschautomaten mit hervorragender Leistung und maximalem Kundenkomfort anzubieten.