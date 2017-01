700.000 Menschen in Syrien noch immer ohne Hilfe

Berlin (ots) - Die meisten Menschen in belagerten Gebieten Syrienswarten nach wie vor auf humanitäre Hilfe - und das trotz desWaffenstillstandsabkommens, das Russland und die Türkei am 30.Dezember initiiert haben. Zusätzlich haben sich die Bedingungen durchden Wintereinbruch drastisch verschärft.Zahlreiche Notleidende, darunter auch Kinder, für die sofortigemedizinische Hilfe lebenswichtig ist, können nicht evakuiert werden.Im Link weiter unten in dieser Pressemeldung finden Sie das Fotoeines 10-jährigen Jungen in Madaya, der vor über einem Monat währendeines Raketenangriffs schwer verletzt wurde. Da er die Stadt nichtverlassen konnte, fürchtet seine Familie, dass er sein Augenlichtverliert, weil er vor Ort nicht ausreichend behandelt werden kann.Nach dem Ende der Belagerung von Ost-Aleppo leben laut UN immernoch ca. 700.000 Menschen, davon 300.000 Kinder in bis zu 15 überganz Syrien verteilten besetzten Gebieten. Bislang hat nur eineeinzige Region dieses Jahr Hilfe erhalten: Ein Konvoi erreichte am 7.Januar Moadamiya außerhalb von Damaskus. Geliefert wurdenNahrungsmittel, Bildungsmaterialien und einige medizinische Vorräte,allerdings wurden Operationsinstrumente und medizinische Apparaturendem Konvoi entnommen, auch Notfallausrüstungen fürLungenentzündungen.Nach über zwei Monaten war das die erste humanitäre Hilfslieferungin diese Gegend, im Dezember gab es nur eine einzige in das besetzteGebiet Khan Eshieh. Folglich haben Hunderttausende Menschen in Syrienmonatelang keine Unterstützung erhalten.Madayas Bewohner berichten von eiskalter Witterung und habengleichzeitig keinerlei Heizöl, während Scharfschützen verhindern,dass sie sich Brennholz suchen können. Die gleichen Szenen spielensich in den anderen belagerten Gebieten ab. Ein Lehrer aus Madayaberichtete: "Die Situation ist schrecklich: Nicht nur werden wirpausenlos bombardiert und von Heckenschützen beschossen. Es ist aucheiskalt und schneit. Wir sind so müde und erschöpft."Save the Children verlangt, dass Kinder und ihre Familien, dieseit Monaten, zum Teil schon seit Jahren eingekesselt sind und vonder Versorgung mit Essen, Wasser und medizinischer Hilfeabgeschnitten wurden, bevorzugt behandelt werden müssen, sobaldKampfhandlungen unterbrochen oder beendet werden. Außerdem müssen dieKonfliktparteien sofort sicherstellen, dass Hilfskonvois durchkommenund nicht durch verzögernde Genehmigungsverfahren gestoppt werden.Für Interviewanfragen an unsere Mitarbeiter vor Ort (Englisch)wenden Sie sich bitte an unsere Presseabteilung.Alle Zusatzmaterialien sind unter der Angabe ©Save the Childrenkostenlos verwendbar.Foto-Link zu dem verletzten Jungen in Madaya: http://ots.de/QCDCNPressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: claudia.kepp@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell