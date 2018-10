Berlin (ots) - 700.000 Euro für den guten Zweck - das ist dasgroßartige Ergebnis der zweiten Auktionsgala "Wir für Berlin", dieder Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) gemeinsam mitdem Kunsthaus Lempertz am Freitagabend am Berliner FlughafenTempelhof veranstaltet hat. 300 geladene Gäste überboten sich bei 29außergewöhnlichen Losen: Ersteigert wurden u.a. Werke der KünstlerKatharina Grosse, Jorinde Voigt, Günther Uecker und Peter Lindbergh,ein kulinarischer Abend mit Sternekoch Markus Semmler in der Villader Weberbank und ein Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. Mit dem Erlöswerden jeweils zur Hälfte das Lesepatenprojekt des VBKI und dieFreunde der Nationalgalerie unterstützt.VBKI-Präsident Markus Voigt: "Gesellschaftliches Engagement gehörtzur DNA unseres Vereins. Mit unserer Auktionsgala und allen weiterengemeinnützigen VBKI-Projekten wollen wir unsere Stadt noch ein Stückliebens- und lebenswerter machen. Und das geht nur gemeinsam. Deshalbgilt mein herzlicher Dank den vielen Mitgliedern und Partnern desVBKI sowie besonders Kilian von Seldeneck und den Mitarbeitern desKunsthaus Lempertz und natürlich auch den großzügigen Bieterinnen undBietern, die dieses beachtliche Ergebnis möglich gemacht haben."Gabriele Quandt, Vorsitzende der Freunde der Nationalgalerie: "Wirfreuen uns sehr, denn mit der Wiedereröffnung der NeuenNationalgalerie in 2020 haben die FREUNDE schon heute Vieles vor, seies die Sammlung mit Ankäufen zu unterstützen, sei es dieAusstellungsplanung finanziell zu sichern. Wir danken dem VBKI unddem Kunsthaus Lempertz von Herzen, nicht nur für die große Gabe,sondern für die freundschaftliche und inspirierende Zusammenarbeitbei der Vorbereitung dieses Abends."- Mehr zu den VBKI-Lesepaten: www.lesepaten.berlin und www.vbki.de- Mehr zu den Freunden der Nationalgalerie:www.freunde-der-nationalgalerie.dePressekontakt:Silvia Projic | Verein Berliner Kaufleute und Industrieller |Referentin Kommunikation | 030/72-61-08-26 | presse@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuell