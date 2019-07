6aus49-Gewinnsumme geht ins Bergische Land / Lotto-Spieler aus NRW ist jetzt 31-facher Millionär (FOTO)

Münster (ots) -Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen konnte bei der Lottoziehungam vergangenen Samstag (29. Juni) als Einziger den Jackpot knackenund ist jetzt 31-facher Millionär. Das Besondere: Dazu reichten"Sechs Richtige" in der Gewinnklasse 2. Der Grund: Die Gewinnklasse1, für die "Sechs Richtige plus Superzahl" notwendig sind, war zwölfZiehungen in Folge nicht getroffen worden. Daher stand am Samstageine garantierte Jackpot-Ausschüttung an. Und da auch bei derjüngsten Ziehung erneut niemand die höchste Klasse erzielte, wanderteder Jackpot in den zweiten Gewinnrang.Gewinn mit "Sechs Richtigen"Dies sind die "sechs Richtigen" zum Millionen-Glück: Mit denZahlen 1, 8, 31, 34, 43 und 45 knackte der Nordrhein-Westfale denLotto-Jackpot. Die Gewinnsumme in der zweiten Gewinnklasse beläuftsich auf genaue 31.482.812,60 Euro. Das ist damit nicht nur inNordrhein-Westfalen, sondern auch bundesweit der bisher höchsteGewinn bei LOTTO 6aus49 im laufenden Jahr 2019.Spieleinsatz von 12 EuroDer Gewinner hatte seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle imBergischen Land abgegeben. Für den Spieleinsatz von 12,35 Euro nahmer mit zwölf Lottoreihen an der Ziehung am Samstag teil.NRW-Serie bei garantierten Jackpot-AusschüttungenZwölf Lotto-Ziehungen lang hatte niemand den Jackpot geknackt. Inder 13. Ausspielung der laufenden Jackpotphase war daher lautSpielregeln die garantierte Ausschüttung vorgesehen. Wenn dannniemand die Gewinnklasse 1 trifft, wandert der Jackpot in die nächstniedrigere besetzte Klasse.Axel Weber, Sprecher von WestLotto freut sich über den neuenMulti-Millionär aus NRW: "In der mehr als 60-Jährigen Geschichte vonLOTTO 6aus49 ist dieser Fall erst zum vierten Mal vorgekommen.Zuletzt gab es diese Situation im Januar 2019, wo sich dreiSpielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg undNiedersachsen den Lotto-Jackpot teilten und so zu 10-fachenMulti-Millionären wurden."Die erste garantierte Jackpotausschüttung in einer unterenGewinnklasse gab es am 14. Mai 2016. Ein WestLotto-Tipper gewann mitder Gewinnklasse 2 den Jackpot von über 37 Mio. Euro. Wenige Monatespäter, am 14. September 2016, folgte eine weitere garantierteAusschüttung - erneut gewann ein Lottospieler aus NRW mit derGewinnklasse 2 rund 33 Mio. Euro. Somit konnten Spielteilnehmer ausNordrhein-Westfalen bei bisher allen vier garantiertenJackpot-Ausschüttungen abräumen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell