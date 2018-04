Die 6. jährliche Konferenz OpenVis, die von der Emlyon Business School veranstaltet wird, findet vom 14. bis 16. Mai 2018 erstmals in Paris statt

Paris (ots/PRNewswire) -Paris, 14. bis 16. Mai: 1. OpenVis-Konferenz zurDatenvisualisierungDie OpenVis Conference ist eine dreitägige Veranstaltung, die sichmit der Praxis der Datenvisualisierung mit Open-Source-Tools auf demWeb befasst. Die Konferenz wird Delegierten Einsichten undDiskussionen über das Neueste in der Visualisierungsforschung,Design, Technologie und Praxis bieten. Unter den internationalenReferenten und Workshop-Leitern befinden sich Daten-Journalisten (NewYork Times, Washington Post, National Geographic, ProPublica) sowieDatenwissenschaftler und Designer aus Forschung und Industrie(Google, University of Edinburgh, MapD, Qlik, PlanetLabs und andere).(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160504/363464LOGO )Die seit 2013 in Boston abgehaltene OpenVis wird erstmals inEuropa ausgerichtet und beinhaltet ein erweitertes Program, das Ihnenvom Data R&D Institute (http://data.em-lyon.com/) der Emlyon BusinessSchool präsentiert wird. Themen in diesem Jahr sind unterem anderemder Umgang mit Big Data, 3D-Bildmaterial, Klima-Daten, erweiterteRealität, geografische Daten und die Verwendung von künstlicherIntelligenz und maschinellem Lernen mit Visualisierung. DieVeranstaltung ist für Delegierte aus 20 Ländern interessant undUnternehmen wie AirBnB, Netflix, The Economist, Bloomberg, Allianz,Nokia, Intel und Orange werden daran teilnehmen.Vorträge von weltweit führenden Vordenkern und Forschern auf demGebiet der Datenwissenschaft werden während dieser zwei Tage desHauptprogramms präsentiert. Erstmals folgt auf das Hauptprogramm eindritter Tag mit Training und praktischen Workshops. DieWorkshop-Themen umfassen: Arbeiten mit Big Data, Toolkits fürVisualisierung, Verarbeitung von Satellitenbildern, Kartenherstellungund Designabläufe. Diese Workshops sind über ein separatesAnmeldeverfahren auch für die Öffentlichkeit zugänglich.Wenn Sie teilnehmen möchten: Die Veranstaltung findet am 14. und15. Mai 2018 im Novotel Paris Center Eiffel Tower Hotel in Paris (https://www.google.com/maps/place/Novotel+Tour+Eiffel+Hotel/@48.8500241,2.2810885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6700434651167:0xba3d9439a9ff271!8m2!3d48.8500241!4d2.2832825?hl=en), Frankreich, statt. DieWorkshops werden am 16. Mai auf dem Pariser Campus der EmlyonBusiness School abgehalten.Klicken Sie hier, um sich für Tickets anzumelden und folgen Sie@OpenVisConf (https://twitter.com/openvisconf) oder melden Sie sichbei der Mailing-Liste an, um über das Geschehen auf der Konferenz aufdem Laufenden zu bleiben.Weitere Informationen über OpenVis Conf 2018 erhalten Sie aufAnfrage hier.Pressekontakt:Emlyon Business SchoolValérie JobardEditorial Manager knowledge@emlyonjobard@em-lyon.comOriginal-Content von: EMLYON Business School, übermittelt durch news aktuell