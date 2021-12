6 einfache Tipps von Warren Buffett, um reich in Pension zu gehen

Der legendäre Investor Warren Buffett arbeitet auch in seinen 90ern noch hart, obwohl er über genügend Mittel für einen komfortablen Ruhestand verfügt. Viele Investoren in seiner Position wären froh, wenn sie die Früchte der Investitionen ernten und sich einen bequemen Ruhestand gönnen könnten. Ich weiß, dass ich das auch tun würde. Wenn ich Buffetts Ratschläge befolge, wird es mir leichter fallen, das zu erreichen. Hier sind sieben einfache Tipps von Buffett, die mir helfen könnten, mich früher zur Ruhe zu setzen.

1. Innerhalb des eigenen Kompetenzkreises bleiben

Buffett betont immer wieder, wie wichtig es ist, innerhalb des eigenen Kompetenzkreises zu bleiben. Mit anderen Worten: Er ist der Meinung, dass Investoren sich nicht von Bereichen entfernen sollten, die sie verstehen, egal wie attraktiv die potenziellen Renditen auch erscheinen mögen. Buffett betont außerdem, dass dies auch dann gilt, wenn der eigene Kompetenzkreis klein ist. Er sagt: „Wisse, was du kannst, und bleibe innerhalb dieses Kreises. Die Größe dieses Kreises ist nicht sehr wichtig, aber seine Grenzen zu kennen, ist entscheidend“.

Warum ist das nach Buffetts Meinung so wichtig? Ein altes Sprichwort besagt: „Ein Narr und sein Geld sind schnell getrennt“. Das gilt nicht nur für Narren, sondern auch für kluge Leute, die nicht wissen, was sie tun. Um eine Investition zu tätigen, ist es wichtig, die Risiken und Chancen gut abwägen zu können. Das setzt voraus, dass man das richtige Wissen und Verständnis hat, um dies überhaupt tun zu können.

2. Die Dinge einfach halten

Ein gängiges Management-Mantra ist „Keep things simple“. Buffett wendet dies bei seinen Investitionen an. Von der Art der Unternehmen, in die er investiert, bis hin zu der Art und Weise, wie er seine Investitionen strukturiert, meidet Buffett die komplexe Hochfinanz. Vieles von dem, was er tut, ist das, was auch ein gewöhnlicher Anleger tun würde, wenn auch in größerem Umfang. So hat Buffett zum Beispiel beschlossen, dass ihm das Geschäftsmodell und das Gewinnpotenzial von Apple gefallen, und er hat Aktien des Unternehmens gekauft. Zugegeben, Buffetts Anteil von über 100 Mrd. US-Dollar ist gewaltig. Aber der Prozess, den er durchlief, von der Entscheidungsfindung bis zum Kauf von Stammaktien an der Börse, ist derselbe wie bei Millionen von Kleinanlegern, die ein bisschen Apple besitzen.

Warum ist es in Buffetts Weltanschauung wichtig, die Dinge einfach zu halten? Grundsätzlich betont er, dass die Aufgabe eines Anlegers darin besteht, eine Aktie eines großartigen Unternehmens zu einem guten Preis zu kaufen. Dazu muss man sich ein klares Bild von dem Unternehmen und seiner Branche machen können. Das ist schwieriger, wenn die Dinge nicht einfach sind, zum Beispiel wenn das Unternehmen esoterische Buchhaltungsmethoden verwendet.

3. Ehrliche Selbsteinschätzung

Eine steigende Flut hebt alle Boote. Diese alte Weisheit gilt auch für die Börse. Aber, wie Buffett sagt, wenn die Flut ausbleibt, sehen wir, wer nackt geschwommen ist.

Seit Jahren gibt es insgesamt einen Bullenmarkt, auch wenn es 2020 für eine Weile eine Umkehr gab. Ein häufiger Fehler, den Anleger in Bullenmärkten machen, ist, dass sie sich für besser halten, als sie sind. Sie schreiben die starke Performance ihren eigenen Fähigkeiten bei der Aktienauswahl zu, anstatt zu erkennen, dass sie von der allgemeinen Hausse profitiert haben.

Das kann zu einer verzerrten Einschätzung unserer Fähigkeiten oder unserer Risikotoleranz als Investoren führen. Langfristig kann das unserer Ruhestandsplanung schaden und nicht helfen. Die Börse ist zyklisch, daher folgt auf eine Hausse meist eine Baisse, die so lange anhält, bis es irgendwann wieder aufwärts geht. Je klarer wir uns über die wahren Gründe für unsere Investitionen im Klaren sind, desto einfacher ist es, diese Entwicklung in Zukunft zu verändern. Es ist kein Zufall, dass Buffett so offen über seine Misserfolge und seine Erfolge spricht.

4. Langfristig investieren

Der Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Investition ist oft einfach die Zeit.

Viele Anleger träumen von einer Aktie, die in kurzer Zeit nach dem Kauf massiv ansteigt. Aber in manchen Fällen sind solche dramatischen Kursschwankungen eher eine Spekulation als eine Investition. Buffett wählt Unternehmen aus, von denen er glaubt, dass sie langfristig gute Geschäftsaussichten haben, und lehnt sich dann zurück, damit diese Aussichten im Laufe der Zeit Früchte tragen können.

Das Festhalten an einigen wenigen leistungsstarken Unternehmen verbessert nicht nur hoffentlich die langfristigen Erträge beim Investieren, sondern kann auch die Handelskosten senken. Außerdem spart man sich die Zeit, die man damit verbringt, den Auf- und Abschwüngen an der Börse zu folgen.

5. Warren Buffett hat eine Investitionstheorie

Viele Anlegerinnen und Anleger kaufen oder verkaufen Aktien auf der Grundlage der individuellen Aussichten der Aktien. Aber sie entwickeln keine übergreifende Investitionstheorie. Im Gegensatz dazu hat Warren Buffett ein klares konzeptionelles Modell, wie er an Investitionen herangeht. Er hält sich an das, was er kennt, und prüft, wie groß der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens oder der „Wettbewerbsvorteil“ in der Zukunft sein wird. Das fließt in seine Entscheidungen zur Vermögensaufteilung ein.

Wir müssen nicht dieselbe Theorie über das Investieren haben wie Buffett, um so gut abzuschneiden wie er. Aber ich denke, es ist hilfreich, zumindest eine Theorie zu haben. Selbst mit einer einfachen Theorie zu beginnen, ist hilfreich. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen kann sie mit der Zeit verfeinert werden. Das sorgt für Disziplin und zwingt uns, zu analysieren, was bei unserem Ansatz bisher am besten funktioniert hat und warum. Langfristig wird eine solche Selbstreflexion hoffentlich unsere Leistung beim Investieren verbessern.

6. Diversifizierung

Wie seine Apple-Beteiligung zeigt, ist Buffett, wenn ihm ein Unternehmen gefällt, bereit, sich in großem Umfang zu engagieren. Warum also hat Buffett seine Position bei Apple im letzten Jahr verkleinert, obwohl er den Großteil davon behalten hat? Hätte er nicht den gesamten Anteil verkaufen können, wenn er ins Minus geraten wäre?

Ich denke, die Antwort ist, dass Buffett ein zu kluger Investor ist, um alles auf eine Karte zu setzen. Er hat erkannt, dass eine einfache, aber wirkungsvolle Form des Risikomanagements für einen Investor darin besteht, über verschiedene Unternehmen und Geschäftsbereiche zu diversifizieren. Egal wie großartig die Leistung eines Unternehmens war oder in Zukunft zu sein verspricht, unvorhergesehene Ereignisse können einem immer in die Quere kommen. Wie Buffett achte ich darauf, meine Investitionen auf mehrere Aktien und Geschäftsbereiche zu verteilen, um mein Risiko zu verringern, wenn ein Unternehmen nicht die gewünschte Leistung bringt. Kurzfristig kann das bedeuten, dass ich es verpasse, von einigen großartigen Gelegenheiten stärker zu profitieren. Aber der Aufbau eines reicheren Ruhestands ist ein Marathon, kein Sprint.

Der Artikel 6 einfache Tipps von Warren Buffett, um reich in Pension zu gehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 08.12.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Apple empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2021