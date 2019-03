Finanztrends Video zu



Mülheim an der Ruhr (ots) -Drei Wochen lang können ALDI SÜD Kunden mit ihrem Einkauf Geldgewinnen. Denn der Discounter veranstaltet vom 1. bis zum 21. Aprileine "Lotterie", an der alle volljährigen Kunden teilnehmen können.Der Kassenbon ist dabei der Teilnahmeschein. Zu gewinnen gibt es dreiMal bis zu 33.333 Euro.Das Prinzip der ALDI Lotterie ist einfach: Jeder volljährigeKunde, der im Kampagnenzeitraum bei ALDI SÜD einkaufen geht, hat dieChance auf einen hohen Geldgewinn. Das bedeutet konkret: Wer sechsrichtige Produkte aus 33 ausgewählten Produkten auf dem Kassenzettelhat, knackt den Jackpot. Zum Start der Kampagne können sich dieKunden auf der Kampagnen-Website www.6aus33.de über die 33ausgewählten Produkte informieren. Damit entfällt das Tippen vonZahlen. Für den Gewinn zählen die ersten sechs ALDI Lotterie-Artikelauf dem Kassenbon. "Mit der ALDI Lotterie und den 33 Produkten wollenwir auf unsere Sortimentsvielfalt zum ALDI Preis aufmerksam machen.Die Produkte stehen repräsentativ für die große Auswahl und dasvielfältige Angebot zu Ostern bei ALDI SÜD", sagt Marco Ganser,Director Marketing bei ALDI SÜD.Der Kassenzettel als TeilnahmescheinAm Ende einer jeden Kampagnen-Woche lost ALDI SÜD je sechsProdukte aus den 33 Produkten aus. Wer in der jeweiligen Woche diesechs Richtigen unter den ersten sechs ALDI Lotterie-Artikeln aufseinem Kassenbon hat, gewinnt bis zu 33.333 Euro. Der Kassenzettelgilt dabei als Teilnahmeschein. Ergibt die Ziehung beispielsweise dieProdukte Sonntagsbrötchen, Spaghetti, Bio Apfelmus, Pommes Frites,Landmilch und Knabber-Box, gewinnt der Kunde, der diese Produkte alserstes auf dem Kassenzettel stehen hat. Dabei spielt es keine Rolle,ob dazwischen andere Produkte, die nicht Teil der "Lotterie" sind,auf dem Kassenzettel stehen. Im Falle von mehreren Gewinnern wird derGewinn aufgeteilt.Eine Übersicht über die 33 Produkte sowie die genaue Mechanik derAktion, die Ziehung der sechs Richtigen gibt es unter www.6aus33.de.Die Kampagne wird crossmedial beworben. Für die Kreation zeichnet dieWerbeagentur Ogilvy verantwortlich.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell