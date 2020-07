6 Tipps, um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen

Du musst nicht reich sein, um finanziell unabhängig zu sein. Du brauchst nur genug Vermögen oder Cashflow aus anderen Quellen als Arbeit, um deine Kosten zu decken. An diesen Punkt zu kommen, ist eine Reise, das ist schon klar. Aber wenn du einmal dort bist, ist es das absolut wert.

Finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen geschieht nicht von allein. Du brauchst einen Plan, um dich von dort, wo du bist, dorthin zu bringen, wo du sein willst. Wenn du diesen Plan einmal hast, musst du dich jahrelang – möglicherweise sogar Jahrzehnte – daran halten, um dieses Ziel zu erreichen. In diesem Sinne gibt es hier sechs Tipps zur Erlangung finanzieller Unabhängigkeit, die du als mögliche Bausteine in deinem Plan in Betracht ziehen kannst.

Nr. 1: Halte deine Kosten niedrig

Je niedriger deine Lebenshaltungskosten sind, desto einfacher ist es, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Hier sind ein paar der wichtigsten:

Je niedriger deine Kosten sind, desto kleiner ist der Pensionsfonds, den du aufbauen musst, um sie zu decken.

Je niedriger deine Kosten sind, desto mehr kannst du in den Aufbau deiner Ersparnisse stecken.

Je niedriger deine alltäglichen Kosten sind, desto mehr hast du zur Verfügung, um unerwartete Kosten zu decken.

Diese Kombination von Faktoren macht es zur wichtigsten Aufgabe, deine Kosten niedrig zu halten, wenn du finanziell unabhängig sein willst.

Nr. 2: Erwarte das Unerwartete

Noch vor sechs Monaten hat niemand wirklich damit gerechnet, dass die Wirtschaft monatelang weitgehend zum Erliegen kommt und Millionen aufgrund einer Virusepidemie arbeitslos werden. Aber selbst in Abwesenheit dieses Virus laufen die Dinge nicht immer nach Plan. Crashes, Technologieblasen, Kriege und Betrug passieren. Innovation bringt ganze Industrien zum Erliegen und führt oft dazu, dass Menschen arbeitslos werden. Jeden Tag gehen Geräte kaputt, Menschen werden krank, und sogar das Wetter kann Verhaltensänderungen bewirken.

Wenn dein Plan davon abhängt, dass für den Rest deines Lebens alles perfekt läuft, wird dieser Plan scheitern. Du musst einen Puffer einbauen, um mit den schlechten Dingen umzugehen, die uns allen passieren. Als allgemeine Regel wirst du drei bis sechs Monate lang die Kosten in bar in einem Notfallfonds haben wollen. Du wirst auch einplanen wollen, dass die Kosten, die du decken musst, mindestens zehn Prozent höher sind, als du wirklich denkst, dass sie nach der Inflation sein werden. Mit diesen beiden Voraussetzungen kannst du mit vielen typischen Störungen umgehen und trotzdem gut abschließen.

Nr. 3: Vertraue nicht auf Aktien, wenn es um den kurzfristigen Bedarf geht

Die Börse kann ein wunderbarer Ort sein, um im Laufe der Zeit Reichtum aufzubauen. Wenn es jedoch darum geht, Geld zu verdienen, können Aktien sehr gefährliche Vermögenswerte sein. Ein Börsencrash kann die Aktienkurse schnell einbrechen lassen, und wie die COVID-19-Pandemie uns daran erinnert, kann ein Wirtschaftsabschwung dazu führen, dass die Dividenden gekürzt werden. Diese Kombination kann dich dazu zwingen, mehr Aktien zu verkaufen, als du dir wirklich leisten kannst, um die Kosten zu decken, mit denen du konfrontiert bist.

Stattdessen gehört das Geld, von dem du erwartest, dass du es in den nächsten fünf Jahren oder so ausgeben musst, in Bargeld oder Sparkonten, US-Staatsanleihen oder Investment-Grade-Anleihen. Diese Arten von Investitionen werden dir in der heutigen Niedrigzinsumgebung keine riesigen Renditen einbringen, aber sie bringen die erwartete Rendite. Für Geld, von dem du weißt, dass du es in nicht allzu ferner Zukunft ausgeben musst, lohnt es sich, dieses Opfer bei den Renditen zu bringen, damit es da ist, wenn du es brauchst.

Nr. 4: Nutze Aktien für deine längerfristigen Ziele

Obwohl Aktien auf kurze Sicht eine schreckliche Investition sein können, haben ihre Renditen im Laufe der Zeit einen enormen Beitrag zur Schaffung von Reichtum für ihre Besitzer geleistet. Es gibt sicherlich keine Garantien für Investitionen, aber die langfristigen historischen Börsenrenditen in der Größenordnung von 10 % auf Jahresbasis haben ausgereicht, um selbst gewöhnliche Menschen zu Millionären zu machen.

Der einfachste und unkomplizierteste Weg zu einer Investition in Aktien ist der Kauf eines diversifizierten börsengehandelten Fonds. Du bekommst börsenähnliche Renditen, bist durch Diversifizierung besser geschützt, als wenn du nur die Aktien eines einzigen Unternehmens gekauft hättest, und hast eine gute Chance, die meisten professionellen Vermögensverwalter zu schlagen.

Nr. 5: Mach deine Investitionen automatisch

So fantastisch Aktien für langfristige Renditen auch sein können, eine einmalige Investition allein wird dich wahrscheinlich nicht in angemessener Zeit in die finanzielle Unabhängigkeit bringen. Um diesen Punkt zu erreichen, musst du regelmäßig investieren, idealerweise mit jedem Gehalt.

Nr. 6: Reinvestiere deine Dividenden

Wenn du erwartest, dass Aktien jährlich 8 %, 6 % aus dem Wachstum und 2 % aus den Dividenden erzielen, könntest du versucht sein, deine Dividenden auszugeben, da sie nur 2 % deines investierten Betrags ausmachen. Das ist zwar der Fall, aber sie stellen einen anständigen Teil deines potenziellen Gewinns dar, und reinvestierte Dividenden sind ein wichtiger Bestandteil, um dein Geld schneller wachsen zu lassen. Wenn man die 72er-Regel als Faustformel benutzt, verdoppelt sich dein Geld bei einer jährlichen Rendite von 8 % etwa alle 9 Jahre, aber es dauert etwa 12 Jahre, bis sich dein Geld bei einer jährlichen Rendite von 6 % verdoppelt.

Wie du sehen kannst, können sich diese zusätzlichen Prozentpunkte wirklich summieren, wenn es um das Ziel geht, dich schneller in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Du musst deine Dividenden nicht unbedingt in die gleichen Unternehmen reinvestieren, die sie ausgeschüttet haben, aber du solltest nach Möglichkeiten suchen, dieses Geld dort zu investieren, wo du denkst, dass es dir am meisten nützen kann. Jedes kleine bisschen summiert sich, und dieser einfache Tipp kann dich Jahre kosten.

Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es funktioniert

Wenn diese Tipps bemerkenswert einfach erscheinen, dann liegt das daran, dass sie es sind. Es braucht keine komplizierten Pläne, teuren Berater oder das Verfolgen der heißesten Trends, um dich an den Punkt der finanziellen Unabhängigkeit zu bringen. Es braucht nur Zeit, Disziplin und die Bereitschaft, ein paar einfache, erprobte Techniken zu befolgen, die deine Chancen verbessern können, dein Ziel zu erreichen.

Je früher du damit anfängst, desto mehr Zeit hast du, um dein Ziel zu erreichen. Also fange jetzt an und freue dich auf den Tag, an dem du in die Reihen der finanziell Unabhängigen aufsteigen kannst.

The post 6 Tipps, um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 03.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020