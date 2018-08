Die 6-Tage-Woche ist zurück / Mitarbeiter zahlen die Zeche der Digitalisierung - Überstunden um 30 % gestiegen (neue Studie) (FOTO)

Stuttgart (ots) -Digitale, vernetzte, interaktive Arbeit geht mit hohenEffizienzverlusten einher: Beschäftigte machen 30 Prozent mehrÜberstunden als noch vor fünf Jahren, um ihr Tagwerk zu schaffen; dieProduktivitätseinbußen steigen auf 30 Prozent. Zu diesem Ergebniskommt eine groß angelegte Online-Studie der AKAD Hochschule Stuttgartin Zusammenarbeit mit der tempus GmbH, an der im Frühjahr 2018 über1.200 Angestellte, Entscheider und Selbstständige teilnahmen.Deutschlands größte Studie untersucht die Möglichkeiten undHerausforderungen modernen Arbeitens.Studienleiter Prof. Dr. Daniel Markgraf: "Digitales, interaktivesArbeiten bedeutet, sich mit zahlreichen Informationen undAnforderungen gleichzeitig auseinanderzusetzen. Der Einzelne istdavon schnell überfordert und wird unzufrieden, weil er mit vielArbeit nur wenig erreicht." Gaben die Befragten in derArbeitseffizienzstudie von AKAD und tempus 2013 an, durchschnittlichsechs Überstunden pro Woche zu leisten, sind es nun bereits 7,5. "ImGrunde sind wir zur 6-Tage-Woche zurückgekehrt", bringt es derProfessor für Marketing und Innovationsmanagement auf den Punkt.Vordenker in Sachen Büro-Effizienz und tempus-GeschäftsführerJürgen Kurz spitzt die These weiter zu: "Die Beschäftigten arbeitenim doppelten Sinne umsonst, denn Überstunden sind in der Regelunbezahlt und führen aufgrund der Effizienzverluste nicht dazu, dassdie Produktivität gesteigert wird."Wir verzetteln unsBedenkliches Ergebnis der Studie: Weniger als die Hälfte allerBeschäftigten kann konzentriert arbeiten. Durch permanente Ablenkunghaben 84 Prozent den Eindruck, zu viel zu arbeiten, ohne dass esgenügt. Jürgen Kurz ergänzt: "Nach meiner Erfahrung nutzen dieMenschen digitale Instrumente und Hilfsmittel viel zu wenig, um sichdie Arbeit zu erleichtern. Die gestiegene Ineffizienz trotz der immerbesser werdenden Technik und den mobilen Möglichkeiten macht dieMehrarbeit zunichte, die Produktivität sinkt ungeachtet allerAnstrengungen.""Stattdessen", führt Daniel Markgraf die Ergebnisse der Studie an,"resultieren beispielsweise Probleme bei Schnittstellen, technischeSchwierigkeiten und nicht digitale Prozesse und Unterlagen - würdeman diese aufsummieren - in einem Arbeitszeitverlust von rund 30Prozent." Diese Zahlen bestätigen auch den Eindruck von Jürgen Kurzaufgrund seiner Beratertätigkeit: "Schlechte Arbeitsorganisation,langwierige Meetings und zahlreiche Ablenkungen prägen den Alltag.Hauptgrund für die zunehmende Ineffizienz ist die Digitalisierung:Die Menschen beherrschen die technischen Möglichkeiten nicht."Immer erreichbar - trotzdem keine ZeitDass die Zufriedenheit der Mitarbeiter unter diesen Bedingungenleidet, wird in der aktuellen Studie ebenfalls deutlich: So fühltsich mehr als die Hälfte der Befragten von der permanentenErreichbarkeit via E-Mail belastet; 2013 waren es noch 42 Prozent. AmBeispiel des zentralen Kommunikationstools zeigt sich, dass dieArbeit bis ins Privateste vorgedrungen ist: Über 40 Prozent derStudienteilnehmer gaben an, E-Mails selbst im Bett oder auf derToilette zu bearbeiten. Mehr als zwei Drittel macht auch außerhalbder Arbeitszeit - nach Feierabend, sonntags oder im Urlaub - keineE-Mail-Pause. Dennoch antworteten immer noch rund 45 Prozent derBefragten, für die Bearbeitung wichtiger E-Mails fehle ihnen dieZeit; und mehr als zehn Prozent verschwenden ein Drittel ihrerArbeitszeit durch den ineffizienten Umgang mit E-Mails.Aufgabe: Konsequent Entlastung schaffenDie Chancen der Digitalisierung zu nutzen, statt zu ihremSpielball zu werden, darin sieht Jürgen Kurz die großeHerausforderung für die Unternehmen. Er rät dazu, sich mit denMöglichkeiten moderner Anwendungssoftware stärker vertraut zu machenund sich mit ihrer Hilfe konsequent von unnötigen Aufgaben zuentlasten: "Im mobilen Arbeiten etwa steckt ein riesigesEffizienzpotenzial; so gewinnen Mitarbeiter mehr Zeit für diewirklich wichtigen Dinge. Das nützt dem Unternehmen und istgleichzeitig der beste Burn-out-Schutz für die Angestellten."Die Studienergebnisse im Überblick:- Die 6-Tage-Woche ist zurück - Überstunden sind seit 2013 um 30 %gestiegen- Unternehmenserfolg in Gefahr: 30 % Produktivitätsverlust durchineffiziente Arbeitsorganisation- Weniger als 50 % der Befragten kann konzentriert arbeiten- 84 % hat den Eindruck, zu viel zu arbeiten, ohne dass es genügt- Mehr als 40 % der Befragten bearbeitet E-Mails auch im Bett- Über 50 % ist von der permanenten Erreichbarkeit gestresstHinweis: Die komplette Studie können Sie downloaden unter:www.buero-kaizen.de/studie2018Pressekontakt:tempus GmbHAnika SchenkTel. 07322 950-480Fax 07322 950-187a.schenk@tempus.deOriginal-Content von: tempus GmbH, übermittelt durch news aktuell