6. New Chitose Airport International Animation Film Festival findet vom 1. bis 4. November statt

Sapporo, Japan (ots/PRNewswire) - Vom 1. bis zum 4. November 2019 fand amFlughafen Neu-Chitose das viertägige New Chitose Airport International AnimationFilm Festival statt.(Bildmaterial: https://kyodonewsprwire.jp/release/201911193697?p=images)Teil des diesjährigen Filmfestivals war eine Eröffnungsveranstaltung für PortomHall, eine neue Einrichtung im Gebäude des Internationalen Terminals amFlughafen Neu-Chitose. Im Anschluss an die feierliche Einweihung der Portom Hallwurden im Rahmen einer Eröffnungsfeier für das Festival zwei vom Festivalproduzierte Kurzfilme gezeigt, die beide für eine Digital Symbol genannte 330Zoll/4K Vision in der Lounge des internationalen Terminals erstellt wurden. Dererste Film "Sagashimono" ("Wonach man sucht") stammt von Project, einerjapanischen Produzenteneinheit, der zweite Film "Fly Me to HOKKAIDO" wurde vonTOCHKA gedreht. Project sprach bei der Eröffnungsfeier zum Film, während TOCHKAFilmanimation live mit Teilnehmern der Feier vorführte.Während des Filmfestivals gab eine Vielzahl von Programmen, darunter dieVorführung eingeladener Werke im New Chitose Airport Theater undVortragsprogramme von eingeladenen Kreativschaffenden aus Japan und dem Ausland,die auf der 4. Etage des Inlandflugterminal-Gebäudes stattfanden. Darüber hinauswurde im Center Plaza (auf der 2. Etage des Terminals für Inlandsflüge) einevielseitige Veranstaltungsauswahl mit Ausstellungen und E-Sportveranstaltungenausgerichtet, die zahlreiche Besucher angelockt haben.Das Competition Screening, die Hauptveranstaltung des Festivals, umfasste 91Filme, die sorgfältig aus über 2.200 eingereichten Arbeiten (darunter Kurz- undSpielfilme) ausgewählt wurden. Die Preisverleihung fand am 4. November statt,dem letzten Tag des Festivals. Der Grand Prix (Kurzfilm) ging an "Acid Rain",ein Film des polnischen Künstlers Tomek Popakul. Für den Filmemacher ist diesbereits der zweite Grand Prix des Festivals. Popakul erklärte in seiner Rede,"Ich bin völlig überrascht. Dieses Filmfestival ist wichtig für mich und ich binimmer sehr gerne dabei". Der Grand Prix (Spielfilm) ging an "I Lost My Body" vonJeremy Clapin (Frankreich). Alle der prämierten Werke sind auf der offiziellenWebsite des Festivals zu finden (http://airport-anifes.jp/en).Das 6. New Chitose Airport International Animation Film Festival war ein großerErfolg und kann mit 43.000 Besuchern die bislang höchste Besucherzahl in derGeschichte des Festivals vorweisen.Pressekontakt:Yu KamagamiSecretariatNew Chitose Airport International Animation Festival ExecutiveCommitteeTel: +81-11-206-1280E-Mail: info@airport-anifes.jpWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122277/4450272OTS: New Chitose Airport International Animation FestivalExecutive CommitteeOriginal-Content von: New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee, übermittelt durch news aktuell