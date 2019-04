6 Millionen DKMS-Spender in Deutschland

Tübingen (ots) - Die DKMS hat den sechsmillionstenStammzellspender in Deutschland aufgenommen. Der 17-jährige SchülerTobias Dietzel aus Recklinghausen ist der Jubiläumsspender, der sichheute beim Familientag des 1. FC Köln am Geißbockheim registrierthat. Sein Engagement steht stellvertretend für die eindrucksvolleHilfsbereitschaft aller registrierten Spender in Deutschland im Kampfgegen Blutkrebs.Er ist extra aus Recklinghausen nach Köln gereist, um seinemVerein und seinen Idolen ganz nah zu sein. Die Registrierung alsStammzellspender ist für ihn Ehrensache: "Ich spiele selbst Fußballund bin durch meinen Vater mit dem FC aufgewachsen, von daher passtedas heute. Und mir war schon länger klar, dass ich mich registrierenmöchte, bis zum meinem 18. Geburtstag sind es ja nur noch knapp 2Monate. Dass ich jetzt der sechsmillionste Spender bin, freut michnatürlich total", sagt Tobias Dietzel. "Die Registrierung ist soeinfach, jeder sollte es machen, egal ob Jubiläum oder nicht",appelliert Tobias weiter."Die grenzenlose Hilfsbereitschaft im Kampf gegen Blutkrebs istüberwältigend. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Tobias Dietzel undallen, die uns ganz uneigennützig dabei helfen, Patienten die zweiteLebenschance zu ermöglichen. Wir freuen uns besonders über dieaktuell sechs Millionen Menschen, die bei der DKMS in Deutschlandregistriert sind", sagt Dr. Elke Neujahr, Geschäftsführerin der DKMS.Unter dem Motto "Stell Blutkrebs ins Abseits" kooperieren dieStiftung 1. FC Köln und die DKMS gemeinnützige GmbH in dieser Saisonund rufen gemeinsam dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspenderfür Blutkrebspatienten registrieren zu lassen."Dass der sechsmillionste DKMS-Spender ein FC-Fan ist, macht unsnatürlich sehr stolz. Als 1. FC Köln wollen wir durch unsere StiftungVerantwortung übernehmen und andere Menschen dazu motivieren,ebenfalls so zu handeln. Denn jeder von uns kann einen Beitrag dazuleisten, anderen Menschen zu helfen. Das zeigt stellvertretend dasEngagement von Tobias Dietzel", erklärt Markus Ritterbach,Vize-Präsident des 1. FC Köln und Stiftungsratsvorsitzender derStiftung 1. FC Köln.Die Ansprache junger Menschen, vor allem junger Männer im Alterzwischen 17 und 30 Jahren, steht 2019 weiter im Fokus der DKMS beider Aufnahme neuer Stammzellspender. Männer in diesem Alter sind dieam häufigsten angeforderten Spender weltweit. "Wir brauchen nochviele weitere Helfer mit Herz. Insbesondere bitten wir jungeMenschen, sich Tobias Dietzel anzuschließen und sich bei unsregistrieren zu lassen - denn sie steigern damit nachhaltig dieChancen für Patienten in Not, einen geeigneten Spender zu finden",appelliert DKMS Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr.Allein in Deutschland ließen sich 2018 rund 600.000 Personen alspotenzielle Lebensretter bei der DKMS registrieren. Über 5.000Patienten konnten im gleichen Zeitraum hierzulande mit einemlebensrettenden Stammzellpräparat eines DKMS-Spenders versorgtwerden. Aktuell sind bei der DKMS weltweit rund 9 Millionen Menschenregistriert. Seit 1991 konnten über 76.000 Lebenschancen durchDKMS-Spender ermöglicht werden.Lesen Sie alles zu unserem Jubiläumsspender in unserem DKMS MediaCenter unter: https://mediacenter.dkms.de/news/6mio-spender/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell