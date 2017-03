Bonn (ots) - Die Welthungerhilfe warnt davor, den Krieg in Syrienund das Leid der Zivilbevölkerung als Normalzustand undunabänderliche Tatsache hinzunehmen. Nach sechs Jahren Krieg sindfast 14 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen und knapp7 Millionen Menschen können sich nicht selbst ernähren."Wir dürfen uns nicht an das Leid gewöhnen. Dass vor Ort einbrüchiger Waffenstillstand herrscht, heißt nicht, dass dieBevölkerung wieder sauberes Wasser und genug zu essen hat oder dieKinder wieder zur Schule gehen können. Es fallen zwar keine Bombenmehr und trotzdem berichten unsere lokalen Partner aus Aleppo, dassNahrung, Wasser und medizinische Versorgung weiterhin knapp sind. Wirdürfen die Menschen in Syrien nicht aufgeben, auch wenn die komplexepolitische und militärische Gemengelage im Land einen stabilenFriedensprozess schwierig macht", betont Bärbel Dieckmann,Präsidentin der Welthungerhilfe.Die humanitären Maßnahmen der Vereinten Nationen für das laufendeJahr sind weiterhin unterfinanziert. Bisher wurden erst drei Prozentder benötigten 3,4 Milliarden Euro von der internationalenStaatengemeinschaft überwiesen.Die Welthungerhilfe unterstützt seit vier Jahren notleidendeMenschen in Syrien sowie geflüchtete Familien in den NachbarländernTürkei und dem Libanon. Im Jahr 2016 versorgte die Welthungerhilfeknapp 500.000 Menschen mit Hilfsgütern in diesen Ländern.Weitere Informationen unter:www.welthungerhilfe.de/jahrestag-syrien-krieg &www.welthungerhilfe.deDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Eine Welt ohne Hunger bis 2030". Seit derGründung im Jahr 1962 wurden mehr als 8.120 Auslandsprojekte in 70Ländern mit 3,033 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfearbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von derschnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zulangfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalenund internationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.Ansprechpartnerin:Simone PottPressesprecherinMobil 0172 2525962Simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell