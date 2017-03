6 Jahre Syrien-Krieg: 85 Prozent aller syrischen Kinder sind traumatisiert (FOTO)

--------------------------------------------------------------SOS-Pressemeldungenhttp://ots.de/KafAK--------------------------------------------------------------Damaskus (ots) -Mindestens 85 Prozent der Kinder in Syrien sind schwertraumatisiert. Das ist die traurige Bilanz des seit sechs Jahrenandauernden Syrien-Krieges. "Über ein Drittel der insgesamt rund zehnMillionen Kinder ist unter sechs Jahre alt und kennt nichts anderesals den Kriegsalltag, der aus Angst, Tod und Verlust besteht",berichtet Maya Alnashawati, Nothilfe-Koordinatorin derSOS-Kinderdörfer in Damaskus. "Wir dürfen sie mit ihrem Schmerz nichtalleine lassen!"Die Hilfsorganisation kümmert sich an mehreren Standorten inSyrien wie Aleppo, Tartous und Damaskus um hundertekriegstraumatisierte Kinder. "Unsere Tagesstätten undNothilfe-Einrichtungen sind total überlastet. Wir erreichen nur einenBruchteil der Kinder, die dringend Hilfe brauchen" erklärtAlnashawati. "Diese Kinder haben Unfassbares erlebt! Wenn sie zu unskommen, sind sie oft apathisch oder aggressiv. Sie können das Erlebtenicht alleine verarbeiten. Unsere Mitarbeiter sind trotz langjährigerErfahrung immer wieder schockiert, was diese jungen Menschendurchmachen mussten.""Wir haben hier einen Fünfjährigen, dessen Haus von einer Bombegetroffen wurde", erzählt Alnashawati. "Seine gesamte Familie starb.Nur er überlebte in den Trümmern und wurde zwei Tage nach dem Angriffgerettet. Danach musste er mit ansehen, wie der Rest seiner Familietot geborgen wurde. Am Anfang sprach er gar nicht. Jetzt, nach fasteinem Jahr, spricht er, aber noch lange nicht altersgemäß. Wir wissennicht, wie lange es dauert, bis er sich normal verständigen kann."Bei anderen Kindern äußern sich die Traumata in Aggression gegensich oder andere. Weitere Anzeichen seien unter anderemSchlaflosigkeit, Unruhe, Angstzustände, Schmerzen oder Bettnässen."Ohne psychologische Unterstützung ist für diese Kinder ein normalesLeben später sehr schwierig", erklärt Alnashawati."Häufig wollen die Kinder am Anfang mit niemandem reden und auchkeinen Kontakt zu den anderen Kindern aufnehmen. Doch mit vielEinfühlungsvermögen und Geduld sowie Gesprächen, Spielen und Musikgelingt es unseren Trauma-Therapeuten, zu ihnen durchzudringen,sodass die Kinder wieder Lebensmut und Vertrauen entwickeln", erzähltAlnashawati. "Ein 12-Jähriger konnte anfangs den Tod seiner Elternnicht verkraften und sagte, dass er in sein Dorf zurückkehren wolle,um Rache zu üben. So tief saß sein Hass. Nach monatelanger Therapieist er so weit, dass er seine Gedanken darauf richtet, seineHeimatstadt nach dem Krieg wieder aufbauen zu wollen."Neben der psychologischen Unterstützung in Syrien versorgen dieSOS-Kinderdörfer tausende Kinder und Familien mit Nahrung, Wasser,Medizin und Kleidung. Außerdem gibt die Hilfsorganisation Unterrichtund bietet Kindern in Nothilfeunterkünften einen sicheren Ort.Interview-Angebot: Louay Yassin, Pressesprecher derSOS-Kinderdörfer weltweit, war bis vergangenen Freitag in Syrien.Gerne bieten wir ein Interview mit ihm an.Hörfunk: Ein sendefertiges Interview mit Louay Yassin zum Themakann auf der Website von Medienkontor kostenfrei unterhttp://www.medienkontor-audio.de/beitraege/sos-kinderdoerferheruntergeladen werden.Pressekontakt:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-259E-Mail: louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell