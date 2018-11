6. Globale Travel E-Commerce Konferenz schließt erfolgreich in Chengdu, China, ab

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Die diesjährige Veranstaltung mit dem Thema "Data Insight andIntelligence-Driven - Create and Share the New Cultural TourismEcosystem" (Dateneinblick und Informationsorientierung - das neuekulturelle Tourismusumfeld gestalten und teilen) konzentrierte sichauf den Erfahrungsaustausch und die Diskussion über die Steuerungaufstrebender Trends, die Resultat der Innovationen in derTourismusbranche sind, auf die Förderung der Anwendung neuerTechnologien und den besseren Zugang zu Ressourcen, die in vor- undnachgelagerten Segmenten bereitstehen, um so das Ziel zu erreichen,Sichuan in eine internationale touristische Destination zutransformieren. Das von weltweiten Führungskräften derTourismusbranche besuchte Event zeigte die Fortschritte, die aus demBlickwinkel von Big Data in der gesamten Provinz aktuell verwirklichtwerden sowie die Charakteristika und Trends in der wachsendenTourismusbranche der Provinz.Shi Song, CEO der Pacific Asia Travel Association (PATA) sowieStaatsrat und Mitglied der Academy of Sciences for the DevelopingWorld und Präsident des Tianfu Big Data International Strategy andTechnology Research Institute, Wang Tao, Vice President von TencentCloud, und Ling Chen, Branchen-Leiter für chinesische Marken beiGoogle, hielten bei der Veranstaltung Hauptvorträge neben weiterenFührungspersönlichkeiten aus dem Tourismus und verwandten Sektoren.Über 500 Vertreter von mehr als 300 wichtigen globalen Unternehmenmit Präsenz auf dem Tourismusmarkt beteiligten sich als geladeneGäste an der Veranstaltung, unter anderem Expedia, Airbnb, Travelzoo,Lvmama, Ctrip und Tuniu. Der Vortrag von Staatsrat Shi Yong mit demTitel "Big Data Analysis and Smart Tourism" (Big-Data-Analyse undintelligenter Tourismus) fand allgemein positive Resonanz unter denBesuchern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787428/SICHUAN_global_travel_chengdu.jpgPressekontakt:Gu Hanlu+86-1808003288719918630@qq.comOriginal-Content von: Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism, übermittelt durch news aktuell