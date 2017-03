Hamburg (ots) -Rallye führt vom 4. bis 6. Mai durch das Dreiländereck am Bodensee/ Route geht erstmals nach Kempten und Memmingen sowie nach dreiJahren wieder durch die Schweiz / Weitere Stationen: Erwin HymerMuseum in Bad Waldsee, Isny, Oberjoch und RiedbergpassAlpenromantik und automobile Klassiker: Das vereint die 6.Bodensee-Klassik 2017, die vom 4. bis 6. Mai stattfindet. Startpunktjedes Tages ist das Bregenzer Festspielhaus am Bodensee inÖsterreich. Von dort geht es für die 180 Oldtimer und Youngtimer aufrund 600 Kilometern durch die schönsten Winkel des Dreiländerecks vonDeutschland, Österreich und der Schweiz: Das Allgäu, Vorarlberg,Tirol, St. Gallen und das Appenzellerland stehen unter anderem aufdem Programm. "Die Route verbindet historische Innenstädte mitNebenstraßen durch ganz bezaubernde Landschaften", sagt Frank B.Meyer, stellvertretender Chefredakteur von AUTO BILD KLASSIK. "Beiden Starts und Zieleinläufen und wenn der Rallyetross überMarktplätze und durch Fußgängerzonen rollt, bleibt für Klassiker-Fansgenügend Zeit, die Oldtimer aus der Nähe zu bewundern. Auch dieTeilnehmer werden entspannt sein, denn das Motto lautet 'Reisen stattRasen'."Die erste Etappe führt ca. 130 Kilometer durch Österreich undBayern. Das Highlight: Vor Langenargen geht es über die drittältesteHängebrücke Deutschlands, die über den Fluss Argen führt. Das ErwinHymer Museum in Bad Waldsee ist Zielpunkt des Tages - hier versammelnsich die Oldtimer und Youngtimer wieder. Für Zuschauer besondersinteressant: Ein Streckensprecher stellt alle Fahrzeuge undTeilnehmer vor.Bei der zweiten Etappe an Tag zwei (5. Mai) bekommen die Teams aufrund 130 Kilometern viel Historisches zu sehen: In Isny im Allgäufindet eine Durchfahrtskontrolle vor dem Rathaus aus dem 17.Jahrhundert statt. Zudem wird das Bauernhofmuseum Illerbeurenangesteuert. "Danach können sich Teilnehmer und Zuschauer auf gleichzwei Premieren freuen", so Frank B. Meyer. "Erstmals fahren wir durchMemmingen, den nördlichsten Punkt der 6. Bodensee-Klassik 2017, undnach Kempten. Hier versammeln sich die Teams zur Mittagspause vor demKornhaus." Auch die dritte Etappe am 5. Mai hat ein besonderesHighlight zu bieten: Der Rallyetross fährt durch die GemeindeJungholz, die zu Österreich gehört, aber von Deutschland umschlossenist. Danach geht es hoch hinaus: Vom Oberjoch führt die Route überden Riedbergpass und die Gemeinde Alberschwende zurück durch dieBregenzer Fußgängerzone zum Festspielhaus.Erstmals seit drei Jahren führt die Bodensee-Klassik 2017 wiederdurch die Schweiz. Dabei kommen am 6. Mai die Teams unter anderemdurch die idyllische Gemeinde Trogen im Appenzellerland. Die vierteEtappe endet nach etwa 110 Kilometern in Brand. Eine Seilbahn bringtdie Teilnehmer zur Mittagsrast ins Bergrestaurant Goona in über 1600Meter Höhe. Auf rund 100 Kilometern geht es bei der letzten Etappeüber die Gemeinden Raggal und Faschina sowie den Losenpass zurücknach Bregenz.Weitere Informationen unter: www.bodensee-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild.de/klassikAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei /Bildrechte AUTO BILD KLASSIKÜber die Rallye Bodensee-Klassik:Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Veranstaltung derHamburg-Berlin-Klassik und wird seit 2012 jedes Jahr von AUTO BILDKLASSIK - dem Magazin für Oldtimer und Youngtimer - veranstaltet. DieRallye-Strecke wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht umGeschwindigkeit. Das Motto lautet: "Reisen statt Rasen". Wichtig istAUTO BILD KLASSIK bei der Rallye die Vielfalt von Marken undModellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmendenPrivatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominentenstehen Spaß und das emotionale Erlebnis im Vordergrund. DieGleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einerlandschaftlich reizvollen Streckenführung, spannendenWertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.Ihre Fragen beantwortet:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell