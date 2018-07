München (ots) -Neue fünfteilige Reality-Doku- Designerin Jette Joop begleitet acht Frauen bei derExistenzgründung- Start am Montag, 6. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II"Jung, weiblich, Boss! Mit Designerin Jette Joop" begleitet achtjunge Frauen, die gegen alle Widerstände den Schritt wagen und ihreeigenen Unternehmen gründen. Sie wollen kreative Ideen in die Tatumsetzen und ihre Träume verwirklichen. Beraten werden sie dabei vonDesignerin Jette Joop. Die erfolgreiche Geschäftsfrau nimmt dieBusinessideen der angehenden Unternehmerinnen unter die Lupe undhilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.Acht Frauen wagen den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. ObKosmetiksalon, eigenes Streetwear-Label, Onlineversand, Foodtruckoder ausgefallene Ideen wie ein Kraulsalon, einePerformance-Showgruppe oder Smoothies-Bowls für den Supermarkt - alleGründerinnen wollen ihren ganz eigenen Traum verwirklichen.Unterstützt werden sie dabei von einer, die es bereits geschaffthat - Designerin Jette Joop. Seit Jahren gehört die Geschäftsfrau mitihren Mode-, Schmuck- und Living-Kollektionen zu den erfolgreichstenUnternehmerinnen in Deutschland. Sie weiß ganz genau, welche Ideendie Kunden überzeugen und scheut mit ihrer offenen und ehrlichen Artnicht davor, auch mal kritische Punkte anzusprechen.In der ersten Folge wollen die Schwestern Cita und Lea ihrenOnlineshop "Felicitydesign" weiter voranbringen. Bisher verkaufen siedort Schmuck, Schminkutensilien und Mode. Doch noch reicht der Gewinnnicht aus, um ihre Jobs als Krankenschwester undVersicherungskauffrau zu kündigen. Mentorin Jette Joop erkenntschnell, wo ihr Problem liegt. Werden Cita und Lea ihren Rat auchannehmen?Außerdem treffen Myra und Christina auf Jette Joop. Christinamöchte einen Kraulsalon eröffnen, Myra mit einerGirl-Performance-Show die Bühnen der Welt erobern. Können die beidenmit ihren ungewöhnlichen Ideen die erfolgreiche Designerinüberzeugen?Produziert wird die Sendung von 99pro media GmbH."Jung, weiblich, Boss! Mit Designerin Jette Joop" ab Montag, 6.August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell