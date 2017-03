6. ARCOTEL-Branchentreff in Wien: Hightech und Gastlichkeit ist kein Widerspruch - BILD

Hochrangige Experten diskutierten Zukunftsfragen derHotellerie im ARCOTEL Wimberger.Wien (ots) - Roboter-Hotels oder persönliche Dienstleistung? EinKonzept wird das andere nicht ablösen, sondern beide werdennebeneinander existieren. Das ist ein Resümee der gestrigenDiskussionsrunde zum Thema "Wie viel Technologie verträgt sich mitdem Anspruch der Gastlichkeit?". Dr. Renate Wimmer, Eigentümer derUnternehmensgruppe ARCOTEL, initiierte vor drei Jahren denARCOTEL-Branchentreff, der sich mit aktuellen Themen der Hotelleriebeschäftigt. Moderiert werden die Abende vom Journalisten ChristophBerndl.Martin Lachout, Vorstand der ARCOTEL Hotel AG, setzt sich mit denWünschen der Hotelgäste von morgen tief gehend auseinander. Im Augusteröffnet das neue ARCOTEL Donauzentrum im 22. Wiener Gemeindebezirk,und dieses wird die Ansprüche der sogenannten Generation Y erfüllen.Etwa mit Smart-TV, auf dem eigene Netflix- oder Amazon-Angeboteabgespielt werden können, Coworking Space und der Möglichkeit zumSelf Check-in/out. "Entscheidend ist in erster Linie, als Hotel dieBasis zu liefern, die Gäste auch zuhause nutzen", so Lachout. "WirHoteliers müssen die Erwartungen der Gäste mit schnellem WLAN undbestem Service erfüllen. Die technische Erleichterung vonadministrativen Tätigkeiten ist eine Möglichkeit, mehr Raum fürpersönlichen Kontakt zum Gast herzustellen."Das Hotel der Zukunft bedeutet Digitalisierung, Storytelling sowiedie Schaffung von Erlebnissen. Für Hoteliers ist mit diesenAnforderungen einiges zu stemmen. "Schnelles WLAN ist heute eineSelbstverständlichkeit, nach der Digitalisierung wird der Menschwieder wichtig", fasst Mag. Matthias Koch zusammen. DerGeschäftsführer des Fachverbandes Hotellerie ist Teil eines Teams,das mit Zukunftsforscher Harry Gatterer die Studie "Hotel derZukunft" entwickelte. "Wir sind Zeugen einer epochalen Veränderung,die viel dramatischer als ein einfacher Generationswechsel zubewerten ist. Durch die Digitalisierung fallen Jobs weg, es entstehenjedoch durch die modernen Anforderungen wieder neue."Caroline Mitterdorfer von der Hotel-App conichi wünscht sich mehrFlexibilität in der Hotelbranche. Das Startup-Unternehmen aus Berlinbietet mobilen Check-in/out und digitale Türöffnung an. DieseTechnologie wird etwa im ARCOTEL Rubin Hamburg seit Anfang des Jahresangewendet. "Die App schafft den Rezeptionisten mehr Zeit fürpersönliche Dienstleistung. Durch eine effiziente Nutzung gesammelterDaten wird für Gäste ein Mehrwert geschaffen, deshalb solltenHoteliers in dieser Hinsicht proaktiver sein", so Mitterdorfer.Die alte und neue Generation lernt voneinander und Kulturtechnikenwerden sich dem anpassen, meint Koch. Für Mag. Gerald Kröll,ehemaliger Managing Director bei Horwath HTL Austria und künftigerstrategischer Berater Markenentwicklung bei Brand Logic, geht es eherum die Trennung der Generationen im Sinne der Ansprache. "Ich musswissen, an wen ich Inhalte transportiere. Eine zielgerichteteAnsprache kann Digitalisierung leisten", erklärt Kröll. "Gäste vonheute verlangen ein bequemes Bett, gutes Frühstück, eineentsprechende Bandbreite, aber auch eine authentische Story. Hier istfür Hoteliers noch Luft nach oben."Hoteliers müssen einen Schritt voraus denken. Denn nach derGeneration Y steht bereits die Generation Z in den Startlöchern, diewiederum andere Anforderungen erfüllt sehen will. "Facebook undInstagram sind nicht das Ende der Fahnenstange. Snapchat ist etwa dasTool der Generation Z, insgesamt schreiten neue Entwicklungenschneller voran. Da muss man am Ball bleiben", mahnt Mitterdorfer.Rund 40 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Hotellerie kamen imARCOTEL Wimberger zusammen, um mit den Speakern lebhaft zudiskutieren. In einem Punkt herrschte Einigkeit: Persönlichkeit zähltund der Mensch wird trotz Digitalisierung immer im Mittelpunktstehen. Dr. Renate Wimmer kündigte den nächsten Branchentreff imHerbst 2017 im brandneuen ARCOTEL Donauzentrum Wien an.Zwtl.: Über den ARCOTEL BranchentreffDer ARCOTEL Branchentreff fördert die Interaktion, Kommunikationund den Austausch zwischen Hoteliers, Brancheninsidern undPolitikern. Aktuelle Herausforderungen, Trends und Ereignisse werdendiskutiert.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:BIRGIT KOLLER, Bakk. phil.PR & Communications ManagerT +43 1 485 5000-36E birgit.koller@arcotelhotels.comwww.arcotelhotels.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1402/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ARCOTEL Hotels & Resorts GmbH, übermittelt durch news aktuell