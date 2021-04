6,7 Mio. EUR für Immobilienfinanzierer Baufi24 in Series A

Hamburg (ots) - Baufi24, das digitale Baufinanzierungsunternehmen, schließt seine Series A-Finanzierungsrunde mit 6,7 Mio. Euro Wachstumskapital. Zu den Investoren zählen BtoV und der Helvetia Venture Fund. Das Hamburger Fintech wird das frische Kapital zum Ausbau der Marktposition als einer der führenden digitalen Immobilienfinanzierer einsetzen. Dabei fokussiert sich Baufi24 auf die Weiterentwicklung seiner Technologie und den Ausbau seines Filialnetzwerks deutschlandweit.Der Markt der Baufinanzierungen ist ein spannendes Wachstumsumfeld. Covid19 hat den Baufi-Boom weiter beflügelt, wie auch eine aktuelle Studie (https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/banken/der-grosse-baufinanzierungs-boom.html) von PwC bestätigt. Demnach stieg das Neugeschäftsvolumen im Jahr 2020 auf 273 Milliarden EUR, was einem Wachstum um 3,8 Prozent entspricht.Tomas Peeters, CEO von Baufi24, freut sich über die prominente Unterstützung: "Unser Ziel ist es, die Hürden zum Kreditabschluss für Kunden zu reduzieren und ihnen professionell und unkompliziert zu ihrer Traumimmobilie zu verhelfen. Mit dem Helvetia Venture Fund und BtoV haben wir zwei starke Investoren an Bord, um unsere smarte und innovative Technologie hierfür weiter voranzutreiben." 2021 wolle Baufi24 weitere 40 Mitarbeiter einstellen, vor allem zur Weiterentwicklung der Technologie, so Peeters weiter.Michael Wieser, Managing Partner des Helvetia Venture Funds, erklärt: "Wir glauben an das erfahrene Team von Baufi24 und sehen großes Potential für die Digitalisierung der Immobilienfinanzierung. Gerade seit Pandemiezeiten werden Online-Angebote im Bereich Finanzen noch stärker nachgefragt."Als Teil der Wachstumsstrategie übernahm Baufi24 im Frühjahr 2020 das Berliner SaaS-Fintech Finlink. Zur Baufi24-Gruppe zählen zudem die Konsumenten-Marken Baufi24, Kredit24 und Loanlink24. Im Geschäftsjahr 2020 steigerte Baufi24 sein Geschäftsvolumen um 110 Prozent.Über Baufi24Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz, Basar Caniperk und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und positioniert sich seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe 100 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München.Über den Helvetia Venture FundDer Helvetia Venture Fund investiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunternehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunktion zum Versicherungsgeschäft von Helvetia aufweisen. Der Fund ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. Er fokussiert sich auf Start-ups aus ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf die Länder, in denen Helvetia aktiv ist, namentlich die Schweiz sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. Das Gesamtvolumen beträgt CHF 55 Mio. www.helvetia.vcÜber BtoVbtov (#brainstoventures) has been supporting outstanding European startups in non-obvious digital and industrial technologies since 2000. Our unfair advantage is the unique combination of dedicated Fund teams and Europe's strongest Network of entrepreneurial Private Investors. In this Private Investor Network members not only get access to high-quality investment opportunities but also benefit from knowhow exchange and inter-generational learning through Think Tanks, Academies, Study Tours and digital formats.BildmaterialPhoto Tomas Peeters, Baufi24-CEO (jpg)Factsheet Baufi24 (pdf)Logos (png) Baufi24, BtoV (https://www.dropbox.com/s/xeg2e3yfnwmq72q/Logo_btov.png?dl=0), Helvetia (https://www.dropbox.com/s/lxaq02f5pgykt9x/Hevetia.png?dl=0)Pressekontakt:Baufi24 Baufinanzierung AGE-Mail & Presseverteileraufnahme: presse@baufi24.deOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuell