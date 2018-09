6,6 Millionen neue Webradio- und Online-Audiohörer

Köln (ots) -- Medienanstalten und Verbände veröffentlichen Gesamtbericht zumOnline-Audio-Monitor 2018 und präsentieren Ergebnisse zurSmart-Speaker-Nutzung auf der DMEXCOOnline-Audio wächst weiter dynamisch: Von den aktuell 40,8Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland haben 16,3 ProzentOnline-Audio in den letzten zwei Jahren für sich entdeckt. Dasentspricht 6,6 Millionen Neunutzern bzw. Personen, die seit 2016erstmals mindestens eines der vielfältigen Online-Audioangebotegehört haben. Unter den neuen Nutzern sind besonders viele Frauen (62Prozent) und 30- bis 49-Jährige (44 Prozent). Damit nähert sich dieNutzerschaft von Online-Audio weiter dem Bevölkerungsdurchschnitt an.Online-Audiohörer verbringen mehr Zeit mit dem AudiokonsumViele der Nutzer widmen sich intensiv den vielfältigenOnline-Audioangeboten. Fast jeder Zweite von ihnen (44 Prozent)verbringt die Hälfte seiner Audiozeit mit Angeboten wie Webradio,Podcasts bzw. Radiosendungen auf Abruf und Musikstreaming. Außerdemtreibt Online-Audio die generelle Audionutzungszeit: 23 Prozent derOnline-Audionutzer geben an, im Laufe des letzten Jahres mehr Audiogenutzt zu haben im Vergleich zu 16 Prozent bei den Nichtnutzern vonOnline-Audio.Online-Audio erweitert die Primetime von AudioDiese zusätzliche Nutzungszeit gewinnt Audio am späten Abend. Diemeisten nutzen Musikstreaming, Podcasts bzw. Radiosendungen auf Abrufzwischen 17 und 20 Uhr und in den späten Abend hinein. Jeder dritteder regelmäßigen Online-Audionutzer hört Online-Audioangebote auchüber einen mobilen Internetzugang. Dabei überwiegt die kostenfreieNutzung von Online-Audioangeboten. Fast 30 Prozent derOnline-Audionutzer hören aber auch kostenpflichtige Angebote, dassind 11,6 Millionen Personen ab 14 Jahren.Smartphone ist das meistgenutzte Online-AudiogerätDas meistgenutzte Gerät für den Online-Audiokonsum ist dasSmartphone, das von 70 Prozent der Online-Audionutzer für Webradiound Online-Audio genutzt wird. Neben den vielfältigen Möglichkeitenfür das Hören von Online-Audio auch außer Haus - allein 41,4 Prozenttun dies im Auto - haben sich Smart Speaker wie Alexa von Amazon oderGoogle Home etabliert. Immerhin 5,7 Prozent von denOnline-Audionutzern greifen dafür auf diese Geräte zurück. Dasentspricht 78 Prozent aller Besitzer solcher Produkte, womit Audiodie mit Abstand häufigste Nutzungsform der Smart Speaker überhauptist.Smart Speaker werden vor allem zum Abspielen von Radio- undAudioinhalten genutztObwohl viele Anwendungen und Audioinhalte auch ohne dieInstallation spezieller Skills bzw. Actions über die Smart Speakeransprechbar sind, haben 26,6 Prozent der Nutzer solche Programmeeingerichtet - 85 Prozent davon für die Audionutzung. Anwendungen vonMusikstreaming-Diensten und Radioplattformen liegen dabei mit 60Prozent bzw. 59 Prozent vorn. Ob vorinstalliert oder nicht, überzeugtdie Audionutzung über Smart Speaker: 92,7 Prozent der Nutzer sindzumindest meistens mit der Audionutzung über die Smart Speakerzufrieden. Das kann ein Grund dafür sein, weshalb mit hoherRegelmäßigkeit auf diese Inhalte zugegriffen wird. So hört jederZweite (49,2 Prozent) täglich oder fast täglich Audioinhalte überSmart Speaker, bei den unter 30-Jährigen sind es 58,3 Prozent.Für die beteiligten Landesmedienanstalten hebt Dr. Anja Zimmer(Medienanstalt Berlin-Brandenburg, mabb) ein Ergebnis der Studiehervor: "Smart Speaker haben das Radiogerät in vielen Haushaltenbereits heute abgelöst. Auch hier müssen Rundfunkangebote verfügbarund in ihrer Vielfalt auffindbar sein. Jetzt ist der Zeitpunkt diessicherzustellen."Dr. Lars Peters, Bundesverband Digitale Wirtschaft: "Das Wachstumvon Online-Audio wird von allen Angebotsformen getragen. Die SmartSpeaker befeuern die Entwicklung zusätzlich. Vor diesem Hintergrundgewinnt der Audiokanal in der Werbewirtschaft weiter an Relevanz.Eine Audio-Identität wird damit für Markenartikler immer wichtiger -sowohl im Rahmen ihrer allgemeinen werblichen Aktivitäten als auchkonkret mit ihrem non-visuellen Markenauftritt über die SmartSpeaker."Klaus Schunk, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodiensteim VAUNET und Geschäftsführer von Radio Regenbogen: "Die Nachfragenach Webradio steigt und die Menschen hören Webradio über praktischalle verfügbaren Endgeräte. Der Online-Audio-Monitor belegt auch,dass die Audionutzung vor allem über Smartphones erfolgt. Diebevorstehende Umsetzung der europäischen Radio-Interoperabilitätsnormsollte daher vollständig technologieneutral ausfallen, so dass dieregionale Programmvielfalt der privaten Radioveranstalter auffindbarbleibt. Die Technik hat den Inhalten zu dienen und darf sie nichtausgrenzen!"Über den Online-Audio-MonitorAuftraggeber der von Kantar TNS durchgeführten Studie sind derBundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), VAUNET - Verband PrivaterMedien sowie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), dieMedienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), die Landesanstalt fürKommunikation Baden-Württemberg (LFK) und die Landesanstalt fürMedien Nordrhein-Westfalen.Der Online-Audio-Monitor untersucht bevölkerungsrepräsentativ dieOnline-Audionutzung in Deutschland. Insgesamt wurden vom beauftragtenInstitut Kantar TNS 7.850 CATI-Interviews durchgeführt. DieStichprobe setzt sich aus Festnetz- und Mobilfunk-nummern zusammen.Der Erhebungszeitraum war vom 2. Mai bis 21. Juni 2018.Die Ergebnisse des neuen Online-Audio-Monitors 2018 zurVerbreitung und Nutzung von Smart Speakern wurden heute bei derDMEXCO vorgestellt und mit Experten diskutiert. Alle Ergebnisse derStudie stehen ab heute auf www.online-audio-monitor.de zum Abrufbereit.DownloadsGrafiken zur Pressemitteilunghttp://www.vau.net/pressebilderGesamtpräsentation Online-Audio-Monitor 2018http://ots.de/6eUH2ZÜber VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medienin Deutschland. Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiertseit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Verband Privater Rundfunkund Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu denvielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-,Radio-, Web- und Streamingangebote.Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklungder Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationalerwie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. 