6,66 Millionen Unique User: neuer Rekord und neue App für kochbar

Köln (ots) - Neuer Bestwert für das Kochportal mit der größtenRezeptdatenbank Deutschlands / Digitales Kochangebot ab sofort auchmit neuer kostenloser App nutzbar.Mit 6,66 Millionen Unique User erreicht www.kochbar.de laut AGOFdigital facts (Dezember 2016) so viele monatliche Nutzer wie niezuvor. Das Kochportal der Mediengruppe RTL Deutschland inspiriertseine Nutzer seit 2008 und stellt mittlerweile mit über 430.000Rezepten die größte, kostenlose Rezeptdatenbank Deutschlands bereit.Pünktlich zum neuen Rekord schenkt kochbar seiner Community eine neueApp, die es noch einfacher macht, Rezepte mobil abzurufen und dankVideo-Rezepten nachzukochen. Darüber hinaus können die Nutzer mit denRezepten verknüpf- und bearbeitbare Einkaufslisten speichern. Diebisherige App erreichte über 300.000 Downloads.Die neue kochbar-App bietet allen Kochbegeisterten eine Plattformmit täglicher Inspiration zu einfachen und leckeren Gerichten mitFokus auf saisonale Rezeptempfehlungen, Klassiker und Food-Trends.Die Rezeptdatenbank bietet zudem alle Rezepte aus der VOX TV-Show"Das perfekte Dinner" zum Nachkochen. Über die Such-Funktion undthematische Kategorie-Filter ist die Suche nach einem passendenRezept für die Nutzer sehr einfach. Lieblingsrezepte können imeigenen Kochbuch gespeichert und die benötigten Zutaten ganz einfachauf die eigene Einkaufsliste gesetzt werden. Diese ist im Supermarktauch ohne Netz aufrufbar. Zum Nachkochen gibt es zusätzlich einenKochmodus mit einfacher Schritt-für-Schritt Anleitung.Das von RTL interactive, einem Unternehmen der Mediengruppe RTLDeutschland, produzierte digitale Koch-Angebot ist eines derführenden Koch-Portale Deutschlands. kochbar zeichnet sich besondersdurch die authentischen Rezepte der Community aus, die von den Usernliebevoll gepflegt werden. Neben den neuen Apps für iOS und AndroidSmartphones ist das Angebot auch per Red Button via HbbTV in derStartleiste bei VOX über ans Internet angeschlossene Smart-TV-Geräteabrufbar.Pressekontakt:Thomas Bodemer, Pressesprecher RTL interactiveUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell