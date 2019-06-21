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SHENGJING BANK H YC . - 6SY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.06.19 08:42
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN SHENGJING BANK CO. LTD. 6SY CNE100001TK2 AB/FROM ONWARDS 21.06.2019

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