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SHENGJING BANK H YC . - 6SY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.06.19 08:42
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN SHENGJING BANK CO. LTD. 6SY CNE100001TK2 AB/FROM ONWARDS 21.06.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,6096 €
|0,5681 €
|0,0415 €
|+7,31%
|21.06./09:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE100001TK2
|A12GNE
|0,63 €
|0,36 €
= Realtime
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