-69 %: Ist diese Growth-Aktie mit dem frischen Megatrend jetzt ein Kauf?

Die Roblox-Aktie (WKN: A2QHVS) ist die heutige Growth-Aktie, um die es gehen soll. Wenn wir auf den momentanen Aktienkurs von 43,56 US-Dollar schauen, so erkennen wir ein Minus von 69 %. Schließlich notierte die Aktie auf ihrem Rekordhoch bei 141,60 US-Dollar.

Aber ist die Roblox-Aktie jetzt ein Kauf? Fest steht jedenfalls, dass es einen spannenden Megatrend und eine ebenso interessante Growth-Story gibt. Mit dem Discount von 69 % ist diese Wachstumsaktie jedenfalls nicht uninteressant.

Roblox: Growth-Aktie mit mehr als 69 % Discount!

Die Roblox-Aktie verbrieft eigentlich den Megatrend der Videospiele. Allerdings ist diese Wachstumsaktie mehr, weil die Plattform hinter dem Spiel zu mehr geeignet ist. Im Megatrend des Metaversums spielt Roblox inzwischen eine wichtige Rolle. Das Management hat ein eigenes Ökosystem aufgebaut oder einen virtuellen Kosmos. Auch eigenes Geld ist vorhanden, das einigen als Ansporn dient, sich hier zu verwirklichen. Künstler, Musiker, selbst große Unternehmen bauen ihre virtuelle Welt auf und erweitern ihre operative Basis im Metaversum.

Diese Growth-Aktie korrigierte zwar zuletzt, das hat dem Wachstum jedoch keinen Abbruch getan. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres kletterte der Umsatz um 83 % im Jahresvergleich auf 568,8 Mio. US-Dollar. Das Geschäftsjahr 2021 endete mit einem Umsatzwachstum von 108 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel solide, starke Wachstumsraten, die eben nicht nur auf das Spiel zurückzuführen sind. Nein, sondern auf den Kosmos mit dem Metaversum.

Geht dieses Wachstum so weiter und der Megatrend des Metaversums etabliert sich immer weiter auf Roblox, so besteht das Potenzial einer rasanten Growth-Story. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 25,6 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,5 benötigt die Roblox-Aktie jedoch weiteres Wachstum. Eines steht fest: Für ein einfaches Videospiel ist die Bewertung weiterhin zu teuer.

Aktie nur kaufen, wenn man das Risiko versteht

Hinter Roblox steckt eine Growth-Aktie, die derzeit einen Discount von 69 % besitzt. Das ist ohne Zweifel nicht wenig. Aber auch die jetzige Bewertung zeigt, dass der Markt weiteres Wachstum erwartet und auch bereits den Megatrend des Metaversums eingepreist hat. Zumindest in Teilen, es besteht die Möglichkeit, bedeutend über dieses Bewertungsmaß hinauszuwachsen.

Aber genau das ist neben der Chance das Risiko. Foolishe Investoren sollten besser nur investieren, wenn sie bereit sind, das Risiko auch zu tragen. Das Videospiel ist jedenfalls nicht die eine, prägende Investitionsthese, die bei der jetzigen Börsenbewertung noch viel Potenzial bereithält.

Der Artikel -69 %: Ist diese Growth-Aktie mit dem frischen Megatrend jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roblox Corporation.

Motley Fool Deutschland 2022