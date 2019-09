69% der Elterngeldbezieher tappen in die Steuerfalle (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zur Elterngeldstudiehttp://ots.de/30Sfcn--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Mehr als zwei Drittel der Eltern hat keine Kenntnis darüber, dassder Bezug von Elterngeld die persönliche Steuerlast des Jahreserhöht. Besonders brisant ist das, da das Elterngeld als "steuerfrei"gilt und so durch die Hintertür besteuert wird. DerProgressionsvorbehalt schlägt in diesem Fall zu.Väter und Mütter werden von der Nachzahlung im Steuerbescheideiskalt überrascht. Sie tappen in die "Steuerfalle". Das ist eins derErgebnisse, worüber die aktuellen Studie des Familienportalshttps://www.elterngeld.de Aufschluss gibt.Besonders werden die Bezieher vom sogenannten Basiselterngeldaufgrund der kurzen Bezugsdauer von 12 Monaten durch dieseSteuerbelastung getroffen. Ebenso verhält es sich beimMutterschaftsgeld. Diese Lohnersatzleistung erhalten gesetzlichkrankenversicherte Mütter in der Schutzfrist vor und nach der Geburt.Etwas mehr als die Hälfte der StudienteilnehmerInnen gab an, nicht zuwissen, dass das Mutterschaftsgeld wie Elterngeld behandelt wird undsomit, durch die Hintertür, der Besteuerung unterliegt.Das Elterngeld beträgt mindestens 65% des letzten Nettoeinkommensund ist auf 1.800 Euro begrenzt. Mindestens gibt es 300 Euro beimBasiselterngeld, welches Eltern auch ohne vorheriges Einkommenbeziehen können. Weiterhin gibt es das Elterngeld Plus. Es ist nurhalb so hoch wie das Basiselterngeld, dafür können die Eltern es biszu 24 Monate erhalten. Hierdurch könnte die Steuerlast etwasabgemildert werden, da sich das Elterngeld auf einen längerenZeitraum verteilt.Das Elterngeld gibt es in dieser Form seit 2007. Im Juli 2015 kamdas Elterngeld Plus hinzu, die Höhe des Elterngeldes insgesamt, bliebseitdem unverändert. 42% der Befragten reichte das Geld nicht zumLeben. 12% der Teilnehmer beantragten zusätzliche Leistungen wie zumBeispiel Wohngeld.Über die Studie: Im Zeitraum vom 07. Juni bis 14. August 2019nahmen 1.254 Eltern an der Online Elterngeld- und Elternzeitstudie2019 teil. 93% der Teilnehmer waren Frauen, nur 7% waren Männer. DieStudie ist einsehbar unter:https://www.elterngeld.de/elterngeldstudie/Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-48331204Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell