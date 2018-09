"Die 68er - Wir waren die Zukunft" in ZDFinfo und ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Vier unterschiedliche Lebenswege, alle geprägt von der Idee eineranderen Welt: Die Dokumentation "Die 68er - Wir waren die Zukunft"stellt anhand der Lebensläufe von Hans-Christian Ströbele, AliceSchwarzer, Horst Mahler und Wibke Bruhns die Hoffnungen undEnttäuschungen, Siege und Niederlagen dieser Aufbruchsgeneration vor.Zu sehen ist die Doku erstmals am Mittwoch, 26. September 2018, 20.15Uhr, in ZDFinfo und zudem am Mittwoch, 17. Oktober 2018, 0.45 Uhr, imZDF. ZDFinfo zeigt im Anschluss um 21.00 Uhr mit der Dokumentation"Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten" eine weitereErstausstrahlung zum Jubiläumsthema 50 Jahre "68".In "Die 68er - Wir waren Zukunft" nimmt ZDF-Autor ChristhardLäpple die 68er-Veteranen in den Blick, die heute zwischen 70 und 80Jahre alt sind. Die 68er blicken auf 50 Jahre Aufbruch zurück undmanche fragen sich: Weigert sich diese Rentner-Generation beharrlich,alt zu werden - stehen die 68er für die längste Pubertät derWeltgeschichte, mit Jeans und Turnschuhen bis ins hohe Alter, mitPferdeschwanz im Pflegeheim und nostalgisch verklärtem Blick zurück?Die Dokumentation fragt: Wo sind die Gemeinsamkeiten dieserGeneration - wo ihre Brüche und Konflikte? Waren die 68er einGlücksfall für die Demokratie, die bei ihrem Marsch durch dieInstitutionen die Bundesrepublik neugründeten, oder der Auftakt zuGewalt und RAF-Terror?Die Dokumentation "Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten"von Filmautorin Sonja von Behrens ruft noch einmal in Erinnerung, wieDemos, Straßenrevolten, Hippies, Kommunen, Hasch, Rockmusik und freieLiebe in den späten 60er Jahren das bis dahin biedereNachkriegsdeutschland überrollten. Wie sehr haben die 68er das Lebenin der Bundesrepublik beeinflusst? Ist die Sexualität wirklich freiergeworden? War 1968 tatsächlich das Signal zur Befreiung der Frau?Haben die 68er die Kindererziehung zum Guten revolutioniert? Undinwiefern machten sie Ernst mit der Aufarbeitung der Nazi-Zeit? DreiExperten stellen den Mythos 68 auf den Prüfstand und betrachten dievielen Facetten dieses Phänomens.https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/der68ercheckPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell